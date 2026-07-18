Madrid lidera la formación TIC con 8.400 graduados anuales y un crecimiento superior a la media nacional

La Comunidad de Madrid incorpora cada año al mercado laboral alrededor de 8.400 graduados en disciplinas vinculadas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), una cifra que representa el 21,7% del total nacional, según datos oficiales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha destacado estos datos durante una visita al Campamento Tecnológico de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que celebra su XIV edición en la Residencia Lucas Olazábal, en Cercedilla.

Durante su intervención, López-Valverde ha subrayado la importancia de iniciativas como este campus de verano “para despertar vocaciones en edades tempranas, así como para contribuir a reducir las brechas sociales en el ámbito de la innovación”.

La Comunidad de Madrid aporta anualmente al mercado laboral alrededor de 8.400 nuevos graduados en disciplinas tecnológicas. / Comunidad de Madrid

También ha defendido que “es necesario reforzar la colaboración activa entre la Administración pública, las universidades y las empresas para consolidar un ecosistema de modernización que no deje a nadie atrás”.

Crece el acceso a grados tecnológicos

Según cifras del Ejecutivo autonómico, desde 2020 el número de nuevos estudiantes que acceden a grados universitarios relacionados con la tecnología ha aumentado a un ritmo anual del 4,1%, casi un punto porcentual por encima de la media nacional, situada en el 3,2%.

En el curso 2024/2025, cerca de 15.000 alumnos comenzaron por primera vez estudios universitarios de ciencias, ingeniería o informática. Esta cifra representa el 21% del total de personas que iniciaron estudios superiores en la Comunidad de Madrid.

Acuerdos con empresas tecnológicas

El Gobierno regional mantiene diferentes líneas de colaboración con empresas tecnológicas para reforzar la capacitación de las nuevas generaciones.

La alianza con Microsoft y Founferz ha permitido formar a más de 87.000 madrileños mediante un curso de Inteligencia Artificial (IA), además de desarrollar actuaciones dirigidas a promover un uso responsable y ético de esta tecnología en las aulas.

La Comunidad también coopera con Cisco Network Academy en un programa con el que más de 1.000 ciudadanos han adquirido nuevas competencias en ciberseguridad, programación e Internet de las Cosas (IoT).

A través de acuerdos con Telefónica, AWS e IBM, el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha programas de innovación y proyectos de inteligencia artificial aplicados a los servicios públicos.

Asimismo, la colaboración con Cloudera, Isaca y Zscaler ha facilitado la creación del Madrid Data & AI Hub y el desarrollo de iniciativas conjuntas de formación, empleo y concienciación en ciberdefensa.

Programación, drones e impresión 3D

Durante su visita al campamento, López-Valverde ha recorrido los talleres en los que los participantes aprenden a programar drones y a fabricar piezas mediante impresión 3D. Las actividades tecnológicas se combinan con rutas de senderismo, orientación deportiva y educación ambiental.

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"Nuestros jóvenes liderarán la digitalización. El aprendizaje tecnológico y el respeto al entorno natural son la combinación perfecta para cultivar el talento madrileño y asegurar que la región siga siendo un motor de competitividad y progreso tecnológico", ha señalado al finalizar la jornada.