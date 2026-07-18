Así se espera la final del Mundial España-Argentina en Madrid: "Ganaron la última vez, no necesitan hacerlo otra vez"

El pasado jueves, los argentinos en Madrid se tomaron la Plaza Mayor para gritarle a los vecinos un 'tienen miedo', una incitación que algunos respondieron con banderas españolas desde sus balcones. La celebración se extendió a la Puerta del Sol, donde la alegría los llevó a subirse en las butacas que encontraron y a abrazar a todo el mundo, incluso a los postes. Desde entonces, los argentinos se fueron camuflando entre la ciudad, el territorio enemigo, donde incluso los ciudadanos extranjeros de otros países del mundo declaran apoyar a 'La Roja' este domingo en la final del Mundial 2026.

¿Por qué nadie apoya a los Albicelestes?

A diferencia de otros mundiales donde la región latinoamericana se unía detrás del último equipo superviviente en el torneo, este año las redes sociales han popularizado el lema "América Latina menos Argentina". Con muchas aficiones como Colombia, Chile y Uruguay expresando su cansancio ante la supuesta arrogancia o soberbia de los hinchas argentinos, la animadversión hacia los albicelestes no ha hecho más que crecer.

Estas rivalidades se han sumado a las acusaciones que la Selección Argentina enfrenta por supuestos insultos y gestos racistas al 'streamer' estadounidense iShowSpeed, y más recientemente a las tensiones geopolíticas provocadas por la pancarta desplegada por jugadores como Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso tras el partido contra Inglaterra donde podía leerse "Las Malvinas son Argentinas".

Aficionados argentinos celebran el triunfo frente a Inglaterra en Buenos Aires. / Europa Press

Pero, ¿por qué otras nacionalidades como Canadá, Portugal o Francia tampoco apoyan al gigante futbolero? Tras un camino relativamente fácil en las rondas de eliminación directa sin enfrentar a ningún equipo en el 'Top 10', muchos usuarios han acusado a la FIFA de contar con un "guion" y beneficiar intencionalmente al equipo argentino para agrandar la leyenda de Lionel Messi.

Aunque con decisiones arbitrales muy cuestionadas como el gol anulado contra Egipto o la expulsión de Breel Emboolo ante Suiza, las conspiraciones no dejan de ser eso, especulaciones. Lo que sí parece evidente es que la Selección Argentina no llegará a la final con el respaldo internacional que muchos esperaban.

"Ganaremos, pero estará muy reñido"

No por esa rivalidad los españoles caen en la ingenuidad de subestimar a los Albicelestes, como hiciera Inglaterra en los últimos minutos de la semifinal que darían por terminado el paso del otro equipo europeo. En su lugar, muchos reconocen que el partido estará bastante reñido, con pocos goles de diferencia.

Por ejemplo, un grupo de jóvenes canadienses son de la opinión de los argentinos "ganaron la última vez, no necesitan ganarlo otra vez", mientras que ciudadanos mexicanos y colombianos también se declaran del lado del equipo español, aunque ganarán con tan solo un 1-0 o, quizá en el mejor de los casos, un 3-2. En definitiva, una pareja española declara que "ganaremos, pero estará muy reñido".

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Incluso, otros auguran un empate y que el desenlace lo marcarán unos eternos penales ante la gran habilidad de ambas partes que, no obstante, consideran no será suficiente para marcar el gol más importante de todo el campeonato. En cualquier caso, el equipo que viene de ganar la Eurocopa se enfrentará contra el ganador de la Copa América la noche de este domingo: ¡Que gane el mejor!