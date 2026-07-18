TRANSPORTE PÚBLICO
La EMT activa una lanzadera gratis de Villaverde a Atocha tras el concierto de My Chemical Romance: horarios y paradas
La empresa municipal habilita una lanzadera para facilitar el regreso de los asistentes al finalizar el espectáculo de este sábado
La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid ha puesto en marcha un servicio especial de autobuses entre Villaverde y Atocha con motivo del concierto de My Chemical Romance, con el objetivo de facilitar el regreso de los asistentes una vez concluya el evento.
Servicio especial durante la madrugada
La lanzadera estará operativa durante la madrugada del 18 al 19 de julio, con primer servicio a las 00.00 horas y última salida a las 02.00 horas.
El recorrido se realizará en sentido único desde Villaverde hasta Atocha. La cabecera de salida estará situada en Villaverde, mientras que el destino final será la cabecera de Atocha. Además, el autobús efectuará una única parada intermedia en la plaza de Legazpi, destinada exclusivamente al descenso de viajeros.
La EMT recomienda a los usuarios consultar todos los detalles del dispositivo especial, incluidos el itinerario y las condiciones del servicio, en su página web oficial.
- La única sala de cine en Madrid donde se puede ver 'La Odisea' con la calidad que concibió Nolan: está en Chamberí
- Ortega y Gasset y su famosa reflexión sobre Madrid: 'La gente funda la ciudad para salir de la casa y encontrarse con otros que también han salido de la suya”
- Un incendio forestal en Lozoyuela provoca desalojos y confinamientos en la Sierra de Madrid, corta la A-1 y obliga al envío de un ES-Alert
- Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
- El incendio de Lozoyuela está estabilizado y sin llamas activas tras calcinar unas 770 hectáreas
- Móstoles sufrirá cambios en el Cercanías: la línea C-5 modifica su recorrido por las obras en la estación de Atocha
- Argentinos en Madrid: ¿dónde apoyar a la Albiceleste en la final del Mundial?
- Conciertos gratis de Siloé, Cali y el Dandee, Malú y más en Madrid este agosto