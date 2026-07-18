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TRANSPORTE PÚBLICO

La EMT activa una lanzadera gratis de Villaverde a Atocha tras el concierto de My Chemical Romance: horarios y paradas

La empresa municipal habilita una lanzadera para facilitar el regreso de los asistentes al finalizar el espectáculo de este sábado

Autobús del serviico especial de EMT habilitado por la sobras en el entorno de Atocha.

Autobús del serviico especial de EMT habilitado por la sobras en el entorno de Atocha. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

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Gloria Barrios

Madrid

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid ha puesto en marcha un servicio especial de autobuses entre Villaverde y Atocha con motivo del concierto de My Chemical Romance, con el objetivo de facilitar el regreso de los asistentes una vez concluya el evento.

Servicio especial durante la madrugada

La lanzadera estará operativa durante la madrugada del 18 al 19 de julio, con primer servicio a las 00.00 horas y última salida a las 02.00 horas.

El recorrido se realizará en sentido único desde Villaverde hasta Atocha. La cabecera de salida estará situada en Villaverde, mientras que el destino final será la cabecera de Atocha. Además, el autobús efectuará una única parada intermedia en la plaza de Legazpi, destinada exclusivamente al descenso de viajeros.

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La EMT recomienda a los usuarios consultar todos los detalles del dispositivo especial, incluidos el itinerario y las condiciones del servicio, en su página web oficial.

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