SUCESO EN MADRID
Desarticulada una organización criminal que robaba relojes de alta gama a punta de pistola en Majadahonda
La Guardia Civil detiene a cinco hombres por dos asaltos violentos en el entorno del centro comercial Centro Oeste; el autor material ha ingresado en prisión
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal integrada por cinco personas por su presunta participación en dos robos con violencia e intimidación cometidos con un arma de fuego en Majadahonda. Los agentes han recuperado una pistola simulada y uno de los detenidos, considerado autor material de los asaltos, ha ingresado en prisión.
La investigación comenzó el pasado mes de noviembre después de que una víctima denunciara un robo con violencia en el aparcamiento del centro comercial Centro Oeste, en Majadahonda.
Según ha informado la Guardia Civil, un hombre encañonó a la víctima con una pistola y le sustrajo un reloj valorado en alrededor de 1.000 euros. Días después, los investigadores consiguieron localizar y recuperar el reloj en una tienda de compraventa de Madrid. Las pesquisas permitieron además identificar a los cinco presuntos integrantes del grupo, que tenían asignadas funciones concretas dentro de la organización.
Vigilancia y seguimiento de las víctimas
Dos de los investigados recorrían el interior del centro comercial hasta localizar a una posible víctima. A continuación, comenzaban a seguirla y comunicaban al resto del grupo sus características físicas y su vestimenta.
En el exterior esperaba un tercer integrante de la banda, que continuaba el seguimiento hasta la llegada de los dos presuntos autores materiales, que se desplazaban hasta el lugar en motocicleta.
Mientras el conductor circulaba por las inmediaciones del centro comercial, el acompañante abordaba a la víctima, la amenazaba con una pistola y le arrebataba el reloj. Después, ambos huían rápidamente del lugar.
Detenciones en cuatro provincias
Una vez identificados plenamente los sospechosos, la Guardia Civil procedió a su detención en Madrid, Pozuelo de Alarcón, Tarragona y Córdoba. Los cinco arrestados fueron puestos a disposición judicial. El presunto autor material del robo ingresó en prisión. Los investigadores también han recuperado el arma utilizada en los asaltos, una pistola simulada que está siendo analizada en el laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil.
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