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MUNDIAL 2026

El delegado del Gobierno en Madrid acusa a Almeida de "improvisar" por la pantalla en Colón: "Que haga su trabajo"

Pide al Ayuntamiento instalar filtros y facilitar vías de evacuación en Colón

Aficionados de la Selección Española durante la celebración del partido entre España y Bélgica del Mundial de fútbol 2026, a 10 de julio de 2026, en Madrid (España). España y Bélgica se enfrentan hoy en un partido decisivo por los cuartos de final del Mun

Aficionados de la Selección Española durante la celebración del partido entre España y Bélgica del Mundial de fútbol 2026, a 10 de julio de 2026, en Madrid (España). España y Bélgica se enfrentan hoy en un partido decisivo por los cuartos de final del Mun / Gustavo Valiente - Europa Press

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EP

Madrid

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha pedido al Ayuntamiento que instale filtros y facilite las vías de evacuación en Colón para ver la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina.

"Estamos pendientes de que el Ayuntamiento termine de hacer su trabajo, se lo llevo reclamando ya más de 24 horas y confío en que los profesionales que hay corregirán la improvisación con la que ha trabajado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida", ha expresado en una entrevista en 'Canal 24 horas', recogida por Europa Press.

En concreto, ha señalado que para este tipo de grandes eventos es "clave" que la superficie esté perimetrada, que haya controles de los aforos, filtros para que no se introduzcan materiales peligrosos y que se garanticen las vías de evacuación.

"Es algo que ayer en la reunión de coordinación de seguridad nos reclamaron los propios servicios municipales, tanto bomberos como Samur, servicios de movilidad, Policía Municipal y Nacional. Estaban preocupados por la falta de definición de este evento que ha querido gestionar el Ayuntamiento de Madrid y confío que en las horas que nos quedan, podamos disfrutar también en ese espacio en condiciones", ha remarcado.

Posible celebración el lunes

Sobre la celebración de la Selección Española, si gana el partido, Martín ha recordado que habrá un recorrido que irá desde el intercambiador de Moncloa hasta culminar en la Plaza de Cibeles, donde está previsto "un gran evento".

Sin dar más detalles de la celebración, ya que les "corresponde" a los organizadores, el delegado ha pedido a los que acudan que se hidraten y lleven protección solar porque se prevén "temperaturas elevadas". Ha añadido que habrá "suficiente distribución" para evitar aglomeraciones.

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"En Cibeles, la fiesta será enorme. Pero allí también lo que se pide es que se atienda a las instrucciones de las fuerzas de seguridad, que no se introduzcan objetos peligrosos, botellas de vidrio, que no se hagan lanzamientos de ningún tipo de material y evitar el uso de cualquier material pirotécnico", ha subrayado.

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