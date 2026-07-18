Madrid amplía su oferta de ocio educativo para jóvenes con 1.445 plazas de verano

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una oferta de ocio educativo para este verano con 1.445 plazas dirigidas a jóvenes de entre 12 y 30 años. La programación incluye 39 campamentos de verano y 12 campos de voluntariado, que se desarrollarán durante los meses de julio y agosto tanto en la región como en otras comunidades autónomas y en el extranjero.

Campamentos en Madrid y otras comunidades

La Dirección General de Juventud ha organizado 39 campamentos de verano, que ofertan un total de 1.200 plazas para menores de entre 12 y 17 años. De ellos, 22 se celebrarán en la Comunidad de Madrid, mientras que los otros 17 tendrán lugar en Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, Cantabria, Navarra y Extremadura.

La Comunidad de Madrid organiza este verano 39 campamentos y 12 campos de voluntariado con 1.445 plazas. / Comunidad de Madrid

La programación reúne actividades centradas en el cine, el teatro musical, la fotografía, la multiaventura, la ciencia, el ocio tecnológico, el hip hop o el circo, entre otras propuestas.

Entre las iniciativas destaca, por segundo año consecutivo, el campamento Modo Avión, orientado a promover la desconexión digital. En esta segunda edición ha cuadruplicado su oferta hasta alcanzar las 180 plazas.

El programa se desarrollará en la finca El Encín, del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), en Alcalá de Henares, y en el albergue juvenil Villa Castora, en Cercedilla.

La Comunidad de Madrid organiza este verano 39 campamentos y 12 campos de voluntariado con 1.445 plazas. / Comunidad de Madrid

Campos de voluntariado

La oferta estival incorpora además 12 campos de voluntariado, con 245 plazas dirigidas tanto a menores como a mayores de edad. Estos programas, con una duración de entre 15 y 20 días, permiten participar en proyectos de carácter social, cultural o ambiental, combinando el trabajo comunitario con actividades formativas, de ocio y convivencia.

Según la Comunidad de Madrid, estas iniciativas buscan fomentar el aprendizaje intercultural, la cooperación y el compromiso social entre los participantes.

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A esta oferta se suman 400 plazas adicionales en programas de voluntariado organizados en otras comunidades autónomas y en el extranjero.