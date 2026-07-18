La Comunidad de Madrid invertirá 14,4 millones de euros en mallas abdominales para sus hospitales

La Comunidad de Madrid invertirá más de 14,4 millones de euros en el suministro de mallas de pared abdominal para los hospitales públicos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). El Consejo de Gobierno ha aprobado el Acuerdo Marco que permitirá asegurar la disponibilidad de este material durante dos años, con posibilidad de ampliar el contrato hasta un máximo de otros dos.

Material para intervenciones de hernias

Las mallas de pared abdominal son dispositivos protésicos empleados de forma habitual en las intervenciones quirúrgicas para reparar hernias y eventraciones, estas últimas originadas sobre una cicatriz quirúrgica. Su función es reforzar la zona intervenida, favorecer la correcta cicatrización de los tejidos y disminuir el riesgo de que la lesión vuelva a aparecer.

Según explica el Gobierno regional, este material también contribuye a prevenir complicaciones tras la cirugía y a mejorar la calidad de vida de los pacientes al estabilizar la pared abdominal durante el proceso de recuperación.

En la actualidad, estas mallas se fabrican con distintos materiales biocompatibles, entre ellos polipropileno, poliéster y otros polímeros sintéticos. También existen modelos de origen biológico elaborados a partir de colágeno.

Compra centralizada para reducir costes

El nuevo Acuerdo Marco permitirá centralizar la adquisición de este material para los hospitales públicos madrileños. Según la Comunidad de Madrid, este sistema facilita la obtención de mejores precios gracias al volumen de compra y reduce la carga administrativa de los centros sanitarios al simplificar los procedimientos de contratación.

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Hasta ahora, la mayoría de los hospitales realizaban estas adquisiciones de forma individualizada.