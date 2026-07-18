La Comunidad de Madrid elige a los nuevos integrantes de su Ballet Español tras unas audiciones con 170 aspirantes

La Comunidad de Madrid ha finalizado el proceso de audiciones para seleccionar a los nuevos integrantes de su Ballet Español entre un total de 170 candidatos. La convocatoria, abierta el mes pasado, prevé la incorporación de 11 nuevos bailarines a la compañía.

De las plazas ofertadas, siete corresponden al cuerpo principal de baile —cuatro para hombres y tres para mujeres—, mientras que las cuatro restantes están destinadas a meritorios, repartidas en dos plazas masculinas y dos femeninas.

Las pruebas se han desarrollado durante varias jornadas en las instalaciones de los Teatros del Canal. Los aspirantes han sido evaluados por un jurado integrado por la directora artística del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, Mónica Fernández; el director de los Teatros del Canal y director de gestión del Ballet, Ruperto Merino; el profesional externo Miguel Ángel Corbacho, y el gerente del Ballet, Fernando Valero Giménez.

Un proyecto que refuerza la danza española

El elevado número de candidatos confirma el interés que despierta este proyecto, concebido para reunir tanto a profesionales consolidados como a jóvenes talentos de la danza española. La Comunidad de Madrid considera que la respuesta a la convocatoria consolida esta iniciativa institucional dedicada a la promoción y difusión de esta disciplina.

Asimismo, el nivel de las candidaturas presentadas refleja el buen momento que atraviesa la danza española y el atractivo de una compañía pública orientada a impulsar su desarrollo artístico.

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Tras concluir las audiciones, el proceso continuará con las siguientes fases previstas en la convocatoria hasta la publicación de la resolución definitiva. Los artistas seleccionados se incorporarán al Ballet Español de la Comunidad de Madrid al inicio de la temporada 2026/2027.