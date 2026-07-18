Ayuso avanza en su proyecto de levantar 40 residencias público-privadas: este mes licitará la segunda y en septiembre cinco más

La Comunidad de Madrid avanza con su Plan 40/40, el proyecto de construcción de 40 residencias y otros tantos centros de día en régimen de colaboración público privada. Si el pasado mes de febrero sacaba a concurso la primera de ellas, en el distrito de San Blas de la capital, la licitación de la segunda, también en la ciudad de Madrid, en El Cañaveral, uno de los nuevos desarrollos del sureste, en el distrito de Vicálvaro, será inminente, este mismo mes, trasladan fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales del Gobierno regional.

A ella se sumarán otras cinco a inicios de septiembre, y se continuará con la publicación de ofertas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) a velocidad de crucero durante los meses siguientes una vez redactados y publicados los pliegos de la primera. La meta que se han marcado en O'Donnell, donde el departamento que dirige Ana Dávila tiene su sede, es que la mitad de las 40 residencias previstas, un total de 20, ya hayan salido a licitación a finales de 2026.

Entretanto, la mesa de contratación ya trabaja en la adjudicación del primero de estos centros, en el barrio de Las Rosas de San Blas, concretamente en la calle Oslo, en una parcela de 8.794 metros cuadrados y un valor catastral de algo más de dos millones de euros. El plazo de presentación de ofertas concluyó el pasado 8 de mayo, después de dos ampliaciones. Desde la Consejería se muestra satisfacción tanto con el número de empresas que han concurrido como con la entidad de las mismas dentro del sector.

En total han sido seis: Ilunion, Casaverde, Casablanca, Albertia, Domus Vi y Ballesol. De las seis, una de ellas, la de Ballesol, ya ha sido descartada por no haber presentado toda la información requerida. En concreto, señalan los funcionarios responsables de la adjudicación según la información recogida en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid, la empresa ha quedado "excluida del proceso de licitación por no acreditar el cumplimiento de la solvencia económica y financiera al no constar, entre la documentación aportada, que las cuentas anuales aportadas se hallan depositadas en el Registro Mercantil".

En cualquier caso, desde el Gobierno regional se valora positivamente que los pliegos para la primera de las residencias hayan resultado atractivos para los futuros concesionarios. Las perspectivas de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales son que en verano de 2028 ya puedan abrir las primeras.

El modelo, discutido por la oposición, se asienta en bases parecidas a las del Plan Vive, la fórmula del Gobierno de Ayuso para ofrecer vivienda a precio regulado. En esencia, la administración cede suelo público para que la iniciativa privada construya, a coste cero para la administración, y posteriormente gestione las residencias bajo los criterios fijados por la Comunidad de Madrid durante un periodo lo suficientemente amplio como para rentabilizar la inversión. En el caso de la ya licitada, la de Las Rosas, los pliegos fijan un periodo de 70 años prorrogables por cinco más.

Parcela en el bario de Las Rosas, en Madrid, que acogerá la primera residencia de mayores del Plan 40/40 de la Comunidad de Madrid. / COMUNIDAD DE MADRID

El plan establece un modelo concreto de residencia, con un máximo de 150 plazas y otras 50 en los centros de día asociados. En total, se prevé habilitar un total de 8.000 plazas, de las que un 40% se reserva para uso de la red pública, con precio fijado que se irá revisando, y financiadas por la Comunidad de Madrid, y el resto serán privadas, quedando a decisión del concesionario la determinación del precio. A ellas se podrá acceder a través del conocido como cheque servicio, la prestación económica a las personas dependientes que reconoce el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Las residencias se pretenden organizar en torno a unidades de convivencia de un máximo de 25 plazas que reproduzcan lo máximo posible las condiciones de un hogar. Se establece que al menos la mitad de las habitaciones sean individuales y el resto, para un máximo de dos personas. Además, se fija que cada usuario cuente con un plan de atención individualizado, que se revisará periódicamente, y un profesional de referencia. El pliego ya licitado exige que las habitaciones dispongan de sistemas de control de movimiento y caídas en habitaciones y camas y una sala snoezelen de estimulación multisensorial, entre otras especificaciones

Desde la Comunidad de Madrid ya se ha señalado los municipios en que se construirán las residencias y centros de día del Plan 40/40, aunque todavía se está evaluando la idoneidad de algunas de las parcelas puestas a disposición por los diferentes ayuntamientos. En concreto, se prevé edificar 20 en la capital y otras 20 en distintas localidades de la región. La previsión es que en la ciudad de Madrid lleguen a 13 de sus 21 distritos, en algunos casos con más de un centro. En concreto, el gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha ofrecido de momento 19 parcelas, hasta dos en seis distritos, Carabanchel, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde, y una en Barajas, Ciudad Lineal, Hortaleza, Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas-Canillejas y Usera. Quedan fuera los distritos más céntricos, Arganzuela, Centro, Chamartín, Chamberí, Retiro, Salamanca y Tetuán, además de Latina.

Las 20 restantes prevé el Gobierno regional llevarlas a 18 municipios, los de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Arroyomolinos, Boadilla del Monte, Brunete, Colmenar Viejo, Humanes, Leganés, Moralzarzal. Móstoles, Rivas Vaciamadrid, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos y Valdemoro.

Visto desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso como una forma de afrontar de forma ágil la construcción de residencias a un ritmo que sería imposible de asumir para el sector público, la fórmula público privada del Plan 40/40 suscita, en cambio, el rechazo de la oposición de izquierdas regional. Algunos municipios gobernados por el PSOE han rehusado ofrecer parcelas pese a la petición de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. El pasado jueves, en el debate por las primarias del PSOE para elegir candidata al Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, portavoz del Grupo Socialista Municipal en el Ayuntamiento de Madrid, ejemplificaba la postura al acusar a José Luis Martínez-Almeida de "regalar" 19 parcelas públicas para "especular" con el cuidado de los mayores, tachar el Plan 40/40 de "pelotazo" y plantear la reversión de la cesión "para que en esas 19 parcelas públicas se construyan residencias públicas".

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