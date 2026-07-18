Ayuso agradece al Rey Felipe VI su llamada por el incendio de Lozoyuela, ya controlado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido este viernes la llamada del Rey Felipe VI para interesarse por la evolución del incendio forestal declarado este jueves en las inmediaciones de Lozoyuela, que ya ha quedado controlado. La dirigente madrileña también ha trasladado el reconocimiento del monarca a los equipos de emergencia y a los efectivos que han trabajado en la extinción del fuego.

Ayuso agradece el interés del Rey

"Gracias al Rey Felipe por su llamada de anoche, muy pendiente de la evolución de todos los incendios en España. Traslada su agradecimiento al equipo de Emergencias 112 y a quienes están luchando contra el fuego en primera línea", ha escrito Isabel Díaz Ayuso en sus redes sociales.

El incendio forestal declarado en las inmediaciones de Lozoyuela ha quedado ya controlado, aunque continúan las labores de remate y vigilancia para evitar posibles reactivaciones.

La M-126 seguirá cerrada

La carretera M-126 permanecerá cortada durante las próximas horas para facilitar los trabajos de extinción y vigilancia, así como la movilidad de los servicios de emergencia, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Por su parte, el consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, ha felicitado a los profesionales que "han estado luchando y peleando con el fuego" y ha recordado que el incendio ha pasado a Situación Operativa 0 del Plan INFOMA, una vez controlada la emergencia.

"Estamos en esta época en el que tenemos que ser muy cautos. Todos tenemos que colaborar para que no haya incendios y sobre todo dar la enhorabuena y el reconocimiento a todos los profesionales que año tras año trabajan en la extinción de incendios pero no solo durante el verano sino durante todo el año", ha recalcado López-Valverde ante los medios de comunicación.

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Apoyo al incendio de Guadalajara

La Comunidad de Madrid también ha informado de que, en el marco de la colaboración con Castilla-La Mancha, ha desplegado cuatro dotaciones terrestres y una unidad de mando para colaborar en las labores de extinción del incendio declarado este jueves en La Mierla (Guadalajara).