Avanza la agilidad administrativa en Madrid con la centralización de multas taurinas

La Comunidad de Madrid ha centralizado la tramitación de las sanciones por infracciones graves y muy graves en los espectáculos taurinos populares con el objetivo de agilizar los procedimientos administrativos y concentrar su gestión en un único órgano.

Así lo recoge una orden de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), por la que se delega en la Dirección General de Seguridad la competencia para resolver e imponer este tipo de sanciones.

La Consejería justifica la medida en razones de eficacia administrativa y señala que permitirá "una mayor agilidad en la tramitación de los procedimientos sancionadores", al tiempo que facilitará una gestión más eficiente al concentrar estas competencias en un único centro directivo especializado.

Con la modificación, será el director general de Seguridad quien dicte las resoluciones en los procedimientos relacionados con infracciones graves y muy graves cometidas durante la celebración de encierros, sueltas de reses y otros festejos taurinos populares regulados por la normativa autonómica.

"La delegación permitirá incrementar la eficacia y agilidad en la resolución de los procedimientos sancionadores, favorecer la unidad de criterio en la aplicación del régimen sancionador y adecuar el ejercicio de la potestad sancionadora al principio de eficiencia en la gestión de los recursos público", reza el escrito.

La orden no modifica el régimen sancionador ni las infracciones previstas en la legislación vigente, sino únicamente el órgano encargado de resolver los expedientes.

El texto añade que los actos administrativos que se dicten en virtud de esta delegación deberán hacer constar expresamente esta circunstancia y tendrán la consideración de resoluciones adoptadas por el órgano delegante.

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La medida entra en vigor el mismo día de su publicación en el BOCM, coincidiendo con el periodo del año en el que se concentra un mayor número de festejos taurinos populares en la región con motivo de las fiestas patronales de numerosos municipios