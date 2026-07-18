ELECCIONES MUNICIPALES
Almeida participa este sábado en Santiago en la presentación de los candidatos del PP a las capitales de provincia
El Partido Popular presenta en Santiago a sus aspirantes a las alcaldías de las 50 capitales de provincia, con 11 nuevas candidaturas
EP
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participa este sábado en la presentación de los candidatos de su formación a las capitales de provincia de toda España de cara a las elecciones municipales del 2027, un acto presentado por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
El acto tendrá lugar en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela y en el también intervendrá el presidente de la Xunta y líder de los populares gallegos, Alfonso Rueda.
La cita arrancará a las 11:00 horas con la intervención de aspirantes a la cita municipal, entre ellos los siete candidatos gallegos: Borja Verea, por Santiago de Compostela; Elena Candia, por Lugo; Rafa Domínguez, por Pontevedra; Miguel Lorenzo, por A Coruña; Ana Méndez, por Ourense; José Manuel Rey Varela, por Ferrol, y Luisa Sánchez, por Vigo.
Precisamente, este viernes el Comité Electoral Nacional del PP ha aprobado los aspirantes del PP a las capitales de provincia de. Actualmente, de las 50 capitales de provincia, el PP gobierna en 30 y ahí repetirán los mismos candidatos.
Sin embargo, de las 20 capitales de provincia en las que no gobierna el PP, se renuevan para las próximas elecciones municipales 11 candidaturas. En concreto, el PP ha cambiado a sus 'número uno' en Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, León, Palencia, Soria, Zamora, Girona, Vitoria y Ourense.
La candidata de Murcia será la actual alcaldesa, Rebeca Pérez, que ocupa ese puesto desde el fallecimiento del anterior titular, José Ballesta.
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