POLÍTICA
Almeida exige saber si el hermano de Sánchez vive en La Moncloa: "Es una obligación no solo ética, sino administrativa"
El regidor madrileño exige saber si David Sánchez vive en la residencia oficial del presidente del Gobierno tras la sentencia judicial
EP
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado conocer si David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vive en el Palacio de La Moncloa al considerar que "tienen derecho a saberlo" por ser "una obligación no solo ética, sino administrativa".
"Todos los alcaldes saben la importancia que es para nosotros el padrón y la obligación de empadronarse. Quiero saber si David Sánchez vive en el Palacio de La Moncloa en la ciudad de Madrid", ha lanzado en el acto de presentación de los candidatos a las capitales de provincia de toda España del PP para las elecciones municipales de mayo de 2027 en Santiago de Compostela.
Almeida ha defendido que quiere saber si "una persona al que han condenado por un delito de prevaricación y que por tanto es un delincuente, vive a costa de los españoles en el Palacio de La Moncloa". "Como alcalde de Madrid creo que tengo derecho a empadronarle en ese caso", ha ironizado.
Hace unos días, la Audiencia Provincial de Badajoz condenó al hermano del presidente del Gobierno a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años.
La sentencia, recogida por Europa Press, considera a David Sánchez como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa. Por su parte, el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha sido condenado, como autor de dos delitos de prevaricación administrativa, a sendas penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años.
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