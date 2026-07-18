OCIO
Ajedrez contra el calor: partidas y estrategia dentro del Círculo de Bellas Artes
El Refugio Climático abre un espacio de juego libre y una simultánea con el Maestro FIDE Jorge Rentería
Victoria Saulyak
Madrid también ofrece planes de verano para quienes prefieren escapar del ruido, el calor y las prisas. Y es que si estás cansado de pasear por parques o ya has visitado varios cines de verano, entre las propuestas más singulares de estos días aparece una cita gratuita en torno al ajedrez, pensada tanto para jugadores habituales como para quienes solo quieren sentarse, observar una partida o aprender sobre la marcha.
Este domingo 19 de julio, el Refugio Climático del Círculo de Bellas Artes sumará además una actividad especial con uno de los nombres destacados de este deporte: una partida simultánea abierta al público que convertirá el tablero en punto de encuentro, desafío y conversación.
Ajedrez en el Refugio Climático
El plan funciona como un espacio permanente de juego libre, con tableros disponibles durante la programación. La idea es sencilla: sentarse, jugar, aprender o mirar una partida sin convertir la visita en una clase cerrada ni en una competición obligatoria. Basta con acercarse al tablero.
Una simultánea frente a Jorge Rentería
El momento central del 19 de julio será la partida simultánea con Jorge Rentería, Maestro FIDE, medalla de oro en el Mundial Sub-26 y olímpico con la selección colombiana. La actividad comenzará a las 17:00 y permitirá enfrentarse al jugador en una dinámica pensada para poner a prueba el juego de cada participante.
La actividad está organizada por la Asociación Ajedrez en el Parque y el Círculo de Bellas Artes. La entrada es gratuita y habrá obsequios para quienes participen, dentro de un formato abierto tanto a jugadores habituales como a personas que se acercan al ajedrez por primera vez.
Más información
Lugar: Círculo de Bellas Artes, Salón de Baile
Fecha: 19 de julio
Inicio: 17:00
Precio: actividad de acceso libre
El atractivo está en esa mezcla de pausa y tensión: piezas que avanzan despacio, decisiones rápidas y una sala convertida en punto de encuentro. Frente al calor, el plan propone otra velocidad.
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