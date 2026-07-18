Ajedrez contra el calor: partidas y estrategia dentro del Círculo de Bellas Artes

Madrid también ofrece planes de verano para quienes prefieren escapar del ruido, el calor y las prisas. Y es que si estás cansado de pasear por parques o ya has visitado varios cines de verano, entre las propuestas más singulares de estos días aparece una cita gratuita en torno al ajedrez, pensada tanto para jugadores habituales como para quienes solo quieren sentarse, observar una partida o aprender sobre la marcha.

Este domingo 19 de julio, el Refugio Climático del Círculo de Bellas Artes sumará además una actividad especial con uno de los nombres destacados de este deporte: una partida simultánea abierta al público que convertirá el tablero en punto de encuentro, desafío y conversación.

El cine de verano vuelve a Madrid como uno de los planes más esperados de las noches estivales / COMUNIDAD DE MADRID

Ajedrez en el Refugio Climático

El plan funciona como un espacio permanente de juego libre, con tableros disponibles durante la programación. La idea es sencilla: sentarse, jugar, aprender o mirar una partida sin convertir la visita en una clase cerrada ni en una competición obligatoria. Basta con acercarse al tablero.

Un tablero también sirve para bajar el ritmo del verano / PEXELS

Una simultánea frente a Jorge Rentería

El momento central del 19 de julio será la partida simultánea con Jorge Rentería, Maestro FIDE, medalla de oro en el Mundial Sub-26 y olímpico con la selección colombiana. La actividad comenzará a las 17:00 y permitirá enfrentarse al jugador en una dinámica pensada para poner a prueba el juego de cada participante.

La actividad está organizada por la Asociación Ajedrez en el Parque y el Círculo de Bellas Artes. La entrada es gratuita y habrá obsequios para quienes participen, dentro de un formato abierto tanto a jugadores habituales como a personas que se acercan al ajedrez por primera vez.

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Más información Lugar: Círculo de Bellas Artes, Salón de Baile Fecha: 19 de julio Inicio: 17:00 Precio: actividad de acceso libre

El atractivo está en esa mezcla de pausa y tensión: piezas que avanzan despacio, decisiones rápidas y una sala convertida en punto de encuentro. Frente al calor, el plan propone otra velocidad.