El aceite madrileño pide paso en la alta cocina: "En Madrid tenemos unas almazaras fantásticas"

Madrid no solo tiene vinos, huerta, carnes, quesos o dulces con historia. También tiene aceite. Y cada vez con más argumentos para reclamar un lugar propio en la despensa gastronómica de la región. La Denominación de Origen Protegida Aceite de Madrid ha sido distinguida con el Premio al Mejor Producto de Madrid por la Academia Madrileña de Gastronomía, un reconocimiento que pone el foco en la calidad de los aceites de oliva virgen extra madrileños y en el trabajo de olivicultores, almazaras y productores vinculados al territorio.

El producto madrileño que conquista premios dentro y fuera de España: así es el aceite con DOP de Madrid. / Cedida

El galardón fue entregado durante la gala de la X Edición de los Premios de Gastronomía de la Comunidad de Madrid, celebrada en la Real Casa de Correos. El presidente de la DOP Aceite de Madrid, Rafael Gómez Toba, recogió el premio acompañado por la directora del Consejo Regulador, Esther Alonso.

Más que una distinción puntual, el premio llega en un momento de consolidación para un producto que busca dejar de ser una sorpresa para convertirse en una elección habitual en la cocina madrileña. La DOP trabaja desde hace años para proteger y difundir el aceite de oliva virgen extra elaborado en la región, con el objetivo de reforzar su identidad, su trazabilidad y su presencia tanto en hogares como en restaurantes.

El reto: que la alta cocina reclame aceite de Madrid

Gómez Toba resumió uno de los grandes objetivos del sector: que los aceites madrileños entren con naturalidad en la alta hostelería y que el consumidor empiece a pedirlos con la misma conciencia con la que ya pregunta por un vino de Madrid. "Conseguir que los aceites de la DOP sean la materia prima que utilice la alta hostelería y que el consumidor, a semejanza de lo que ya ocurre con el vino, comience a reclamar platos elaborados con aceite de Madrid", señaló el presidente de la denominación.

La comparación con el vino no es casual. La Comunidad de Madrid ha logrado en los últimos años reforzar el prestigio de sus vinos con denominación de origen, y el aceite quiere recorrer ahora un camino similar: salir del anonimato, ganar presencia en sala y convertirse en un ingrediente reconocible, no solo en la cocina doméstica, sino también en la gastronomía de autor.

Porque el aceite no es un acompañamiento menor. Puede marcar una ensalada, terminar una crema, transformar una tostada, levantar una verdura, redondear un guiso o convertirse en el hilo conductor de un menú. En el caso del aceite madrileño, el valor añadido está en su vínculo con el paisaje: olivares, variedades, almazaras y una tradición agrícola que forma parte de la identidad alimentaria de la región.

Un producto madrileño con premios internacionales

El reconocimiento de la Academia Madrileña de Gastronomía se suma a la creciente proyección exterior de la DOP. En apenas algo menos de tres años de recorrido como denominación, los aceites amparados por Aceite de Madrid han logrado 32 galardones internacionales en 15 concursos celebrados en 14 países, incluidos oros, platas, bronces y varias distinciones Top 100.

Ese balance fue presentado recientemente en el acto "De Madrid al mundo", celebrado en el restaurante Atocha 107, donde la DOP defendió la capacidad de sus aceites para competir con algunas de las mejores producciones del planeta. La cita sirvió también para mostrar la versatilidad gastronómica de estos AOVE con un menú diseñado por el chef Joaquín Felipe, que llevó los aceites madrileños a recetas inspiradas en distintas cocinas internacionales. "En Madrid tenemos unas almazaras fantásticas y están haciendo unos aceites con una calidad estupenda", defendió el cocinero del restaurante Atocha 107.

Entre las elaboraciones figuraron una musaka con AOVE premiado en Grecia, un sándwich de centeno con carne ahumada vinculado a un reconocimiento en Canadá, cuscús con aceite galardonado en Túnez, dumplings con atún asociados a un premio en China o fish and chips con un AOVE distinguido en Londres. La idea era clara: demostrar que el aceite de Madrid puede dialogar tanto con una receta castiza como con platos de otros continentes.

Del olivar madrileño a la mesa

El premio al Mejor Producto de Madrid reconoce también el trabajo colectivo de un sector que ha ido ganando visibilidad sin perder su raíz agrícola. Detrás de cada botella hay olivicultores, almazaras, envasadores y técnicos que han apostado por la calidad diferenciada, la sostenibilidad y la defensa del origen.

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La DOP Aceite de Madrid continúa impulsando la cultura del aceite de calidad y la promoción de un producto que aspira a ocupar un espacio más destacado en la gastronomía regional. Su reto no es solo vender más, sino enseñar a mirar el aceite de otra manera: como ingrediente, como seña de identidad y como patrimonio.