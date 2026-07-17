Últimos días para ver 'El trovador' en el Fernán Gómez de Madrid

El verano madrileño se disfruta más cuando cae el sol o, en su defecto, en algún que otro sitio a cubierto y en el que esté puesto el aire acondicionado. Y es que la capital también se vive a cubierto, entre escenarios, butacas y una buena historia.

Mientras la ciudad concentra buena parte de su agenda cultural en propuestas al aire libre, los teatros mantienen una programación pensada para quienes buscan planes diferentes durante las noches de julio.

Entre clásicos, montajes de repertorio y ciclos estivales, la cartelera entra estos días en uno de sus momentos más decisivos. Algunas funciones afrontan ya sus últimos pases, lo que convierte el fin de semana en la última oportunidad para descubrirlas antes de que abandonen la programación.

Entre clásicos, montajes de repertorio y ciclos estivales, la cartelera entra estos días en uno de sus momentos más decisivos / PEXELS

'El trovador', en el Teatro Fernán Gómez

'El trovador' apura su recorrido en el Teatro Fernán Gómez con las últimas funciones de su paso por Estivales. El 19 de julio marca el cierre de este título en la Sala Guirau, dentro de una programación que llega al fin de semana con el calendario ya en su tramo final.

El montaje se integra en Estivales en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, el ciclo que sitúa la función dentro de la programación escénica de verano del teatro madrileño. La obra no aparece como una cita aislada, sino como parte de ese marco estival. El nombre propio del plan es claro: 'El trovador'.

'El trovador' apura su recorrido en el Teatro Fernán Gómez con las últimas funciones de su paso por Estivales / REDES

Un cierre dentro de Estivales

La programación se extiende del 9 al 19 de julio, con presencia durante el fin de semana del 17 al 19 de julio. Esa acotación le da el carácter de plan con fecha límite: quien quiera verlo dentro de esta tanda tiene solo esos días para hacerlo. El cierre llega el domingo.

La Sala Guirau concentra el tramo final de la obra en el Fernán Gómez. El plan se reconoce por esa combinación concreta: un título escénico de repertorio, un ciclo de verano y una sala principal del centro cultural. No se prolonga más allá del 19 de julio.

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La última parte del calendario convierte a 'El trovador' en una de las opciones teatrales más marcadas por el tiempo este fin de semana. Su atractivo está precisamente en ese cierre: una función que ya no pertenece al arranque de temporada, sino a los últimos compases de su paso por Estivales.