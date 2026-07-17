Uno de los pocos retratos de George Washington fuera de Estados Unidos está en este museo a cinco minutos de la Puerta del Sol: así es como llegó a la capital

Madrid conserva en sus museos, academias y edificios históricos numerosas huellas de las relaciones que España ha mantenido con otros países a lo largo de los siglos. Obras de arte, documentos y objetos permiten reconstruir episodios diplomáticos que marcaron la política internacional y que todavía forman parte del patrimonio cultural de la capital.

Estas conexiones históricas adquieren una nueva dimensión cuando se observan a través del arte, capaz de revelar alianzas, personajes y acontecimientos que a menudo pasan desapercibidos. En este contexto, una iniciativa cultural invita ahora a descubrir el vínculo entre Madrid y Estados Unidos mediante varias piezas estrechamente relacionadas con el nacimiento de la nación norteamericana.

El retrato de George Washington que se conserva en pleno centro de Madrid

La capital guarda en una de sus grandes instituciones culturales una obra poco habitual fuera de Estados Unidos: un retrato de George Washington pintado en 1796, cuando el primer presidente estadounidense todavía ocupaba el cargo. El lienzo, realizado por el artista italiano Josef Perovani, forma parte de las colecciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Con motivo del 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos, la institución madrileña ha organizado una propuesta que permite descubrir la historia de esta pintura y la influencia estadounidense en el patrimonio cultural de la capital. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Embajada de Estados Unidos en España y Andorra.

Cargado de símbolos

La propuesta, titulada La huella estadounidense en Madrid: el retrato de George Washington, gira en torno a una de las piezas más singulares del Museo de la Academia. El cuadro contiene diferentes elementos relacionados con los acuerdos de navegación establecidos en el Tratado de San Lorenzo, firmado en 1795, y con el diseño de la ciudad de Washington D. C.

El retrato se exhibe junto a otras dos obras vinculadas con la monarquía y la política española de la época: el retrato de Manuel Godoy, encargado a Francisco de Goya en 1801, y el de Carlos IV como príncipe de Asturias, realizado por Mariano Salvador Maella.

El cuadro George Washington que pintó Josef Perovani, al completo / RABASF

¿Cómo llegó el retrato de George Washington a Madrid?

La historia del cuadro está estrechamente relacionada con las negociaciones diplomáticas entre España y Estados Unidos a finales del siglo XVIII. El diplomático español José de Jáudenes participó en la negociación del Tratado de San Lorenzo de 1795, también conocido como Tratado de Pinckney.

El acuerdo fue firmado en El Escorial por este último, enviado del presidente estadounidense, y Manuel Godoy, secretario de Estado de Carlos IV y responsable de la política exterior de la monarquía española. Al finalizar su misión, Jáudenes quiso regalar a Godoy un retrato de George Washington.

Inicialmente, el encargo se ofreció a Gilbert Stuart, uno de los pintores estadounidenses más prestigiosos del momento, pero el artista no pudo aceptarlo. Es sí como el diplomático recurrió entonces a Josef Perovani, un pintor italiano instalado en Filadelfia, que realizó la obra en 1796.

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde se encuentra el cuadro / PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO

De la colección de Godoy a la Academia de Bellas Artes

El retrato perteneció inicialmente a Manuel Godoy. Sin embargo, tras la caída del político y la confiscación de sus bienes por orden de Fernando VII, la pintura pasó a formar parte de las colecciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1816.

Desde entonces, el lienzo se conserva en el museo de la institución, situado en la calle de Alcalá, a pocos metros de la Puerta del Sol. Sin duda, su presencia en Madrid constituye un testimonio de las relaciones diplomáticas que España y Estados Unidos mantuvieron durante los primeros años de vida del país norteamericano.

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La huella estadounidense en Madrid: el retrato de George Washington se podrá visitar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando hasta diciembre de 2026. El museo abre de martes a domingo, de 10.00 a 15.00 horas, aunque permanecerá cerrado durante el mes de agosto.