MÚSICA
La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana
Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play
'Iridiscente', de Baloncesto
Hay algo cotidiano en las canciones de Baloncesto que las vuelve abruptamente cercanas. Suenan luminosas, poniendo el foco en los pequeños detalles que nos definen a diario. Parece que siempre han estado ahí, acompañándonos. Quizá, por ello, se peguen tan rápido. Por segundos, recuerdan a Miss Caffeina. Por otros, a Amaral. Iridiscente, de hecho, tiene bastante de sus universos: es el tercer adelanto de su próximo disco y, por ahora, a falta de ver al resto, convencen.
'Hoy ya no', de Yoly Saa
Hoy ya no respira libertad. No hay adornos insustanciales en el último sencillo de Yoly Saa, sino verdad. La de esta joven gallega que, tras abandonar su carrera como jugadora de fútbol sala, ojo, aterrizó en Madrid con un puñado de historias. Le canta al amor y a la nostalgia, pero sobre todo a la vida. A golpe de melodías sutiles y emociones universales, la ha ido inmortalizando con el tacto de quien sabe mirar más allá. Un delicioso golpe en la mesa.
'Saudade amore', de Iseo & Dodosound
Una década después de que Leire y Alberto publicaran su primer álbum, pueden presumir de haber mantenido sus principios intactos. Componen, mezclan y cantan como quieren, desprejuiciadísimos. La exquisita producción de Saudade amore subraya su modo de entender la música: un medio de expresión personal sin artificios ni pretensiones. Quien reproduzca sus temas estará escuchando sus propios latidos. Pocas bandas resultan tan auténticas.
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