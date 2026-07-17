Dos noches de ballet bajo las estrellas en un rincón histórico de Madrid: fecha, hora y cómo conseguir las entradas

El verano transforma Madrid en un gran escenario al aire libre, con propuestas culturales que aprovechan patios históricos, plazas y espacios singulares de la ciudad. Durante estas semanas, la música, la danza, el cine y las artes escénicas salen de los recintos habituales para acercarse a nuevos públicos y convertir cada función en una experiencia diferente.

Dentro de esta programación, la danza ocupa un lugar destacado con espectáculos que combinan grandes nombres internacionales y escenarios con un fuerte atractivo patrimonial. Uno de ellos será el Patio Central de CondeDuque, que acogerá durante dos noches una de las citas más esperadas de 'Veranos de la Villa'.

El Patio Central de CondeDuque acogerá durante dos noches una de las citas más esperadas de 'Veranos de la Villa' / REDES

El ballet internacional que llega a uno de los patios más especiales de Madrid este verano

La 42ª edición de Veranos de la Villa continúa desplegando su programación por distintos espacios de Madrid hasta el 30 de agosto. El festival reúne propuestas de danza, cine, música y artes escénicas dirigidas a públicos de todas las edades.

Entre las citas más destacadas figura la llegada del London City Ballet, que ofrecerá dos noches de danza en el Patio Central del Centro de Cultura Contemporánea CondeDuque, uno de los escenarios más singulares de la capital.

El London City Ballet actúa en CondeDuque

La compañía británica, residente en el teatro Sadler’s Wells de Londres, presentará los días 24 y 25 de julio el espectáculo 'Momentum', un programa compuesto por obras de algunos de los coreógrafos más importantes de la danza internacional.

La propuesta combina piezas de autores británicos como Kenneth MacMillan y Ashley Page con creaciones de figuras como Jerome Robbins y Alexei Ratmansky. Bajo la dirección artística de Christopher Marney, el London City Ballet mantiene su vocación itinerante y apuesta por unir el repertorio clásico con producciones contemporáneas.

La compañía recupera obras vinculadas a coreógrafos británicos como Kenneth MacMillan, Ashley Page y Liam Scarlett, además de nombres fundamentales de la danza como George Balanchine y Alexei Ratmansky.

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La compañía británica, residente en el teatro Sadler’s Wells de Londres, presentará los días 24 y 25 de julio el espectáculo 'Momentum' / VERANOS DE LA VILLA

Horarios y entradas para el London City Ballet en Madrid

Las funciones se celebrarán los días 24 y 25 de julio a las 22.00 horas en el Patio Central de CondeDuque. La apertura de puertas tendrá lugar una hora antes, a las 21.00 horas. El espectáculo tendrá una duración aproximada de una hora y las entradas generales ya están disponibles por un precio de 24 euros.