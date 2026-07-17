MADRID
Ortega Smith deja el grupo de Vox en el Congreso, pero mantiene su acta como diputado
La salida del exdiputado se produce tres meses después de su expulsión del partido por negarse a dejar de ser portavoz en el Ayuntamiento de Madrid
Efe
El que fuera secretario general de Vox Javier Ortega Smith ha solicitado este viernes a la Mesa del Congreso su baja como diputado del grupo parlamentario de Vox y su inmediata incorporación al Grupo Mixto, por lo que mantiene su acta parlamentaria.
Así lo ha desvelado el propio Ortega Smith en un mensaje en la red social X, en el que acompaña el escrito enviado a la Mesa, además de una carta dirigida al presidente de Vox, Santiago Abascal, en la que le comunica la "dolorosa determinación" de poner fin a su etapa como diputado nacional de Vox.
"Una de las decisiones más dolorosas de mi vida", asegura en la misiva remitida a Abascal, en la que confiesa que se marcha con la "tristeza" de dejar un grupo que ayudó a fundar, pero también "con la conciencia tranquila".
Ortega Smith deja el grupo parlamentario de Vox tres meses después de haber sido expulsado del partido por haber cometido una infracción grave al negarse a cumplir la orden la dirección del partido que le obligaba a dejar de ser portavoz en el Ayuntamiento de Madrid.
- Un incendio forestal en Lozoyuela provoca desalojos y confinamientos en la Sierra de Madrid, corta la A-1 y obliga al envío de un ES-Alert
- La única sala de cine en Madrid donde se puede ver 'La Odisea' con la calidad que concibió Nolan: está en Chamberí
- Ortega y Gasset y su famosa reflexión sobre Madrid: 'La gente funda la ciudad para salir de la casa y encontrarse con otros que también han salido de la suya”
- Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: ya están abiertas las solicitudes para las ayudas en seguridad, accesibilidad y mantenimiento de las instalaciones deportivas
- Ya publicadas las notas de corte de la Universidad Complutense de Madrid para el curso 2026/2027: descubre aquí si has entrado en la carrera
- Revolución en el Metro de Madrid: estos son los nuevos cierres de las líneas 6, 7 y 9B durante este verano por obras
- Madrid acusa al Gobierno de usar a la Guardia Civil para promover un boicot contra Ayuso y pide explicaciones 'urgentemente