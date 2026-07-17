Ortega Smith deja el grupo de Vox en el Congreso, pero mantiene su acta como diputado

El que fuera secretario general de Vox Javier Ortega Smith ha solicitado este viernes a la Mesa del Congreso su baja como diputado del grupo parlamentario de Vox y su inmediata incorporación al Grupo Mixto, por lo que mantiene su acta parlamentaria.

Así lo ha desvelado el propio Ortega Smith en un mensaje en la red social X, en el que acompaña el escrito enviado a la Mesa, además de una carta dirigida al presidente de Vox, Santiago Abascal, en la que le comunica la "dolorosa determinación" de poner fin a su etapa como diputado nacional de Vox.

"Una de las decisiones más dolorosas de mi vida", asegura en la misiva remitida a Abascal, en la que confiesa que se marcha con la "tristeza" de dejar un grupo que ayudó a fundar, pero también "con la conciencia tranquila".

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Ortega Smith deja el grupo parlamentario de Vox tres meses después de haber sido expulsado del partido por haber cometido una infracción grave al negarse a cumplir la orden la dirección del partido que le obligaba a dejar de ser portavoz en el Ayuntamiento de Madrid.