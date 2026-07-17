Monsieur Periné, el dúo colombiano que te salva de un día de mierda: "Nos gusta ser un refugio para otros"

Catalina y Santiago han convertido el mestizaje en una forma de estar en el mundo. En sus canciones conviven ritmos, acentos y colores que, lejos de estorbarse, ojo, parecen entenderse a la perfección. Una explosión multicultural en la que hasta lo cotidiano se contempla de otro modo. Monsieur Periné ha levantado un repertorio donde el jazz, la salsa, el bolero y la guaracha se dan la mano sin pedir permiso. Lo que empezó como un juego entre amigos terminó convirtiéndose en una de las propuestas con mayor recorrido internacional de Colombia: les avalan dos Latin Grammy y un puñado de temas que sigue sumando gente 19 años después. Ahora, tras hacer escala en el Orgullo de Madrid, el dúo recorre España con Instrucciones para ser feliz, su quinto elepé. El título promete un manual, pero ambos desconfían de las recetas cerradas. Prefieren bailar la incertidumbre y encontrar el bienestar entre metales y cuerdas que invitan a sacudirse el desánimo. Sus melodías no ignoran que el mundo aprieta, pero se niegan a entregarle también su alegría. Quizá, ahí esté la única instrucción posible.

P. Están visitando España en un momento especialmente dulce para la música latinoamericana. ¿Qué han sentido estos días?

R. Nos han recibido con gran efusividad. Se nota que les interesa la música que hacemos al otro lado del charco.

C. Se ha formado una gran comunidad latina aquí y, claro, cuando vienen sus artistas, se emocionan. Somos personas de casa, valoramos nuestras raíces. Por lo que tener un poquito de su país a tantos kilómetros de distancia, les hace sentir bien.

P. Han construido un sonido muy reconocible sin pertenecer del todo a ningún género. ¿Les ha costado defender esa identidad?

C. Nos divierte hacer canciones que tengan tantos ingredientes. No nos gusta que nos pongan una sola etiqueta. La música está hecha de sensaciones. Y, viniendo de un lugar como Colombia, con tantas influencias, es imposible poner el foco sólo en una.

P. ¿Existe alguna tradición musical de Colombia que aún no hayan explorado lo suficiente?

S. Hemos hecho de todo. Quizá, el vallenato sea lo único que no hayamos incorporado directamente. No hemos parado de bucear en nuestros orígenes.

C. Sería lindo hacer un homenaje a los grandes temas de nuestra tierra.

'Instrucciones para ser feliz' es el quinto álbum de Monsieur Periné. / CEDIDA

P. Se intuye mucha artesanía en sus trabajos. En un momento en que el mercado premia la inmediatez, ¿siguen componiendo con la misma paciencia que antes?

S. Nuestro mundo es diferente. Nosotros grabamos los instrumentos uno a uno, algo rarísimo hoy para muchos productores. Es cierto que hemos sumado nuevas tecnologías, pero nos gusta cuidar los detalles de nuestro universo sonoro. Se tarda más, claro. Porque hacerlo bien requiere bastante dedicación.

C. A mí, particularmente, me preocupa el panorama de hoy, donde las canciones duran los 15 segundos que permite TikTok. Es una locura. Esta realidad cuestiona lo que las artes nos hacen sentir desde el escenario.

P. Empezaron tocando en bodas, cócteles, fiestas… ¿Qué recuerdan de aquel tiempo luchando por conseguir su sueño?

C. Lo pasábamos genial. Tocábamos las canciones que nos gustaban, no teníamos expectativas. Y, poco a poco, fueron abriéndose otras puertas. Nos lo gozábamos un montón. El rollo conceptual de nuestros conciertos ya lo pusimos en marcha entonces. Nos encanta acercarnos a las personas para las que actuamos. Eso transmite una fuerza sobrenatural.

P. Sus letras hablan de amor, pero también de pérdida, transformación, nostalgia… ¿Escribirlas les ha servido para entender mejor su propia vida?

C. Sin duda. Lloramos y nos rompemos constantemente. Y todo ello, en el camino de ser felices, nos ha llevado a afrontar diferentes duelos. Si nos quedamos en ellos, nunca brillaremos. Hay que buscar espacios de luz, una ventanita a través de la cual mirar las nubes y respirar. Estar vivos es un regalo.

P. En una época de conflictos bélicos, discursos de odio y tensiones migratorias, ¿hacer melodías optimistas ayuda?

C. Eso es lo que nos dice nuestro público. A lo largo de nuestra carrera, nos hemos encontrado con personas que han aprendido a saborear la vida a través de nuestras canciones. Pasamos horas mirando una pantalla en vez de tener una conversación con nosotros mismos. Y ahí la música juega un papel clave: les devuelve el lugar al que pertenecen. Es un espacio de encuentro con lo humano. Nos gusta ser un refugio para otros.

P. Pasarán por Francia, México, Argentina, Canadá, Venezuela… Cuando llevan tanto tiempo de gira, ¿les pesa la vida?

C. La vida del artista es dura. Y, además, el público se queda sólo con la foto. Vivirlo desde dentro es difícil. Duermes en camas que no son la tuya, cambian tus horarios. Yo, por ejemplo, llego a pensar que no pertenezco a nada. Y eso me genera angustia. Es complejo lidiar con ello todos los días. En ocasiones, te sientes cómoda. Otras, te preguntas dónde estás. Dicho esto, es bonito compartir tu tiempo con profesionales que creen en tu proyecto.

Catalina García y Santiago Prieto son Monsieur Periné. / CEDIDA

P. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la política migratoria se ha endurecido a través del ICE. Próximamente, tocarán allí. ¿Cómo viven esta situación?

C. Sabemos que la gente está inquieta por esta cuestión. He tenido conversaciones con colegas, bandas y amigos que están viviendo un momento de gran dificultad. Es muy violento. Nadie debería esconderse por miedo.

P. ¿Tienen algún tema que haya adquirido un significado distinto con el tiempo?

S. Mala suerte, de nuestro primer álbum, la hemos cambiado muchas veces y jamás ha salido del repertorio. Es lindo ver cómo una semilla tiene una evolución tan dinámica y bonita.

C. Precisamente, esta canción habla sobre migración y desarraigo. Llevamos décadas de conflicto interno en Colombia por los desplazamientos forzados. Y quería hablar de ello. Es cierto que tiene un tono festivo, pero su letra es contundente. Es lo que sentía. Ver cómo hay quien ha conectado con ella es una fantasía.

P. No paran de sumar fieles a Nuestra canción. ¿Qué tiene para seguir atrayendo a nuevos públicos tantos años después?

C. Tiene dulzura, algo que necesitamos urgentemente en este mundo tan rudo.

P. ¿Qué artistas españoles les han influido?

C. Recuerdo que mi abuelo tenía vinilos de Lola Flores en su casa. Y, cuando tenía tres años, bien chiquita, nos poníamos a escuchar juntos sus canciones. Conforme fui haciéndome mayor, llegué a sus hijas: he crecido con Rosario Flores y su fuerza. Me encantaba su forma de mirar, la presencia con la que pisaba el escenario. Y, bueno, Rosalía siempre está ahí. Es gigante, su capacidad creativa no para de sorprenderme. Además, hemos tenido la suerte de colaborar con Pedro Pastor, Leiva, Vanesa Martín, El Kanka…

S. El concierto que me enganchó a la música española fue uno que dio Paco de Lucía en Bogotá. Desde entonces, quise tocar la guitarra como él. De hoy, por ejemplo, me encanta Carlos Ares. Es súper original. Y, por supuesto, Sílvia Pérez Cruz.

P. ¿La alegría es el punto de partida o el destino de su música?

S. Es una consecuencia de lo que somos. Es verdad que no todo lo que nos sucede es bonito, pero somos una banda muy optimista.

C. Incluso nuestras canciones más tristes suenan vitalistas.