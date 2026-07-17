TRANSPORTE PÚBLICO
Metro de Madrid duplicará el servicio este domingo por la final del Mundial entre España y Argentina
Las líneas 2, 4, 6 y 10 tendrán más trenes para facilitar el acceso a Madrid Arena y la plaza de Colón, con el mayor refuerzo previsto al término del partido
Europa Press
Metro de Madrid reforzará el servicio en las líneas 2, 4, 6 y 10 durante la tarde del próximo domingo para facilitar los desplazamientos de los madrileños que acudirán tanto al recinto de Movistar Arena como a la Plaza de Colón para seguir la retransmisión de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El mayor incremento de la oferta se producirá al término del encuentro, cuando el suburbano llegará a duplicar el servicio habitual de un domingo para agilizar la movilidad de los miles de aficionados previstos.
Por su parte, en los momentos previos al inicio de la final que enfrentará a España y Argentina, los aumentos del número de trenes oscilarán entre el 25% y el 50%, han indicado fuentes de Metro.
El tren de la selección
Además, más de 400.000 usuarios han viajado ya en el tren dedicado a la Selección Española de Fútbol que circula en la Línea 4 de Metro desde el comienzo del campeonato mundialista.
Este convoy especial, decorado con la imagen de algunos de los jugadores más representativos del combinado nacional, ha acercado durante las últimas semanas el ambiente de la Copa Mundial a miles de viajeros.
Con esta iniciativa y el refuerzo previsto para la jornada decisiva del campeonato, Metro de Madrid vuelve a estar presente en los grandes acontecimientos que congregan a un elevado número de personas, con el objetivo de garantizar una movilidad eficiente y segura para todos los madrileños.
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