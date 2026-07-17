Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio LozoyuelaCercaníasEspaña - ArgentinaCamisetas MundialJulián AlvarezMonsieur PerinéBuitresLa OdiseaOrtega y Gasset
instagramlinkedin

TRANSPORTE PÚBLICO

Metro de Madrid duplicará el servicio este domingo por la final del Mundial entre España y Argentina

Las líneas 2, 4, 6 y 10 tendrán más trenes para facilitar el acceso a Madrid Arena y la plaza de Colón, con el mayor refuerzo previsto al término del partido

Presentación del tren de Metro de Madrid dedicado a la Selección.

Presentación del tren de Metro de Madrid dedicado a la Selección. / COMUNIDAD DE MADRID

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

Madrid

Metro de Madrid reforzará el servicio en las líneas 2, 4, 6 y 10 durante la tarde del próximo domingo para facilitar los desplazamientos de los madrileños que acudirán tanto al recinto de Movistar Arena como a la Plaza de Colón para seguir la retransmisión de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El mayor incremento de la oferta se producirá al término del encuentro, cuando el suburbano llegará a duplicar el servicio habitual de un domingo para agilizar la movilidad de los miles de aficionados previstos.

Por su parte, en los momentos previos al inicio de la final que enfrentará a España y Argentina, los aumentos del número de trenes oscilarán entre el 25% y el 50%, han indicado fuentes de Metro.

El tren de la selección

Además, más de 400.000 usuarios han viajado ya en el tren dedicado a la Selección Española de Fútbol que circula en la Línea 4 de Metro desde el comienzo del campeonato mundialista.

Este convoy especial, decorado con la imagen de algunos de los jugadores más representativos del combinado nacional, ha acercado durante las últimas semanas el ambiente de la Copa Mundial a miles de viajeros.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa y el refuerzo previsto para la jornada decisiva del campeonato, Metro de Madrid vuelve a estar presente en los grandes acontecimientos que congregan a un elevado número de personas, con el objetivo de garantizar una movilidad eficiente y segura para todos los madrileños.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un incendio forestal en Lozoyuela provoca desalojos y confinamientos en la Sierra de Madrid, corta la A-1 y obliga al envío de un ES-Alert
  2. La única sala de cine en Madrid donde se puede ver 'La Odisea' con la calidad que concibió Nolan: está en Chamberí
  3. Ortega y Gasset y su famosa reflexión sobre Madrid: 'La gente funda la ciudad para salir de la casa y encontrarse con otros que también han salido de la suya”
  4. Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
  5. Confirmado por la Comunidad de Madrid: ya están abiertas las solicitudes para las ayudas en seguridad, accesibilidad y mantenimiento de las instalaciones deportivas
  6. Ya publicadas las notas de corte de la Universidad Complutense de Madrid para el curso 2026/2027: descubre aquí si has entrado en la carrera
  7. Revolución en el Metro de Madrid: estos son los nuevos cierres de las líneas 6, 7 y 9B durante este verano por obras
  8. Madrid acusa al Gobierno de usar a la Guardia Civil para promover un boicot contra Ayuso y pide explicaciones 'urgentemente

Metro de Madrid duplicará el servicio este domingo por la final del Mundial entre España y Argentina

Metro de Madrid duplicará el servicio este domingo por la final del Mundial entre España y Argentina

Intervienen 2.000 camisetas falsas de selecciones del Mundial en un almacén de Humanes

Intervienen 2.000 camisetas falsas de selecciones del Mundial en un almacén de Humanes

El Gobierno afea a Almeida la falta de planificación con la segunda pantalla de Colón: "Demasiada improvisación"

El Gobierno afea a Almeida la falta de planificación con la segunda pantalla de Colón: "Demasiada improvisación"

Móstoles sufrirá cambios en el Cercanías: la línea C-5 modifica su recorrido por las obras en la estación de Atocha

El Atlético le cierra la puerta del Barça a Julián Álvarez: "No aceptaremos 100 millones, ni 150, ni 200"

El caos en Atocha se extiende a la Media Distancia: "Voy a tardar 6 horas en llegar a Jaén, es una vergüenza"

El caos en Atocha se extiende a la Media Distancia: "Voy a tardar 6 horas en llegar a Jaén, es una vergüenza"

Operación de la Agencia Tributaria contra las falsificaciones en Getafe y Humanes

El incendio de Lozoyuela se estabiliza, pero sigue sin estar controlado: "A esta hora somos optimistas"

El incendio de Lozoyuela se estabiliza, pero sigue sin estar controlado: "A esta hora somos optimistas"