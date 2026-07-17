Madrid pondrá televisión gratis en todos sus hospitales públicos para ver la final del Mundial

La Comunidad de Madrid permitirá ver gratuitamente la televisión en todos los hospitales públicos de la región motivo de la final del Mundial de fútbol que España disputará este domingo frente a Argentina tras pasar por encima de Francia en la semifinal.

"Vamos a poner la tele gratis en todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud. En todos", han trasladado este viernes fuentes de la Consejería de Sanidad regional. El anuncio llega después de que más de 6.000 personas apoyaran una campaña en Change.org para reclamar que ningún paciente ingresado tuviera que pagar para seguir la final de la Selección.

Consultadas al respecto ayer jueves, en un principio desde Sanidad enfriaron las expectativas al asegurar que resultaba "muy complicado" responder a la petición antes del partido debido al escaso margen de tiempo y a la variedad de sistemas de televisión de los distintos centros. Sin embargo, finalmente los pacientes ingresados en Madrid sí podran disfrutar sin coste del encuentro.

La impulsora de la petición es Lola Martín, cuyo padre, de 86 años y aficionado al fútbol, lleva cerca de un mes ingresado en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. Su familia paga diez euros cada tres días para que pueda ver la televisión en su habitación y seguir los partidos del Mundial.

"Mi padre es muy forofo del fútbol y este Mundial le ha tocado vivirlo en la cama de un hospital", explicaba Martín en, que también llamaba la atención sobre los pacientes que no pueden asumir el coste del servicio o que atraviesan solos sus ingresos.

Aunque la campaña ha aprovechado el tirón de la expectación generada por el Mundial, la petición iba más allá del encuentro de este domingo. Martín reclama que la televisión fuera gratuita de manera permanente en todos los hospitales públicos madrileños antes de que terminara 2026, como ya ocurre en comunidades como Extremadura o la Comunidad Valenciana.

En este sentido, la iniciativa defendía que la televisión no solo permite seguir acontecimientos deportivos, sino que también sirve para combatir la soledad, distraer a los pacientes y hacer más llevaderos los días de hospitalización.