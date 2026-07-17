Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio LozoyuelaCercaníasEspaña - ArgentinaEmpleoMonsieur PerinéPrimarias PSOEBuitresLa OdiseaOrtega y Gasset
instagramlinkedin

TELEVISIÓN SIN COSTE

Madrid pondrá televisión gratis en todos sus hospitales públicos para ver la final del Mundial

La Comunidad permitirá disfrutar sin coste del encuentro que enfrentará a España con Argentina el próximo domingo

Cerca de 500 personas entre pacientes, acompañantes y sanitarios disfrutaron el pasado martes del partido contra Francia en el exterior de La Paz de Madrid.

Cerca de 500 personas entre pacientes, acompañantes y sanitarios disfrutaron el pasado martes del partido contra Francia en el exterior de La Paz de Madrid. / Hospital La Paz de Madrid

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Héctor González

Héctor González

Madrid

La Comunidad de Madrid permitirá ver gratuitamente la televisión en todos los hospitales públicos de la región motivo de la final del Mundial de fútbol que España disputará este domingo frente a Argentina tras pasar por encima de Francia en la semifinal.

"Vamos a poner la tele gratis en todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud. En todos", han trasladado este viernes fuentes de la Consejería de Sanidad regional. El anuncio llega después de que más de 6.000 personas apoyaran una campaña en Change.org para reclamar que ningún paciente ingresado tuviera que pagar para seguir la final de la Selección.

Consultadas al respecto ayer jueves, en un principio desde Sanidad enfriaron las expectativas al asegurar que resultaba "muy complicado" responder a la petición antes del partido debido al escaso margen de tiempo y a la variedad de sistemas de televisión de los distintos centros. Sin embargo, finalmente los pacientes ingresados en Madrid sí podran disfrutar sin coste del encuentro.

La impulsora de la petición es Lola Martín, cuyo padre, de 86 años y aficionado al fútbol, lleva cerca de un mes ingresado en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. Su familia paga diez euros cada tres días para que pueda ver la televisión en su habitación y seguir los partidos del Mundial.

"Mi padre es muy forofo del fútbol y este Mundial le ha tocado vivirlo en la cama de un hospital", explicaba Martín en, que también llamaba la atención sobre los pacientes que no pueden asumir el coste del servicio o que atraviesan solos sus ingresos.

Aunque la campaña ha aprovechado el tirón de la expectación generada por el Mundial, la petición iba más allá del encuentro de este domingo. Martín reclama que la televisión fuera gratuita de manera permanente en todos los hospitales públicos madrileños antes de que terminara 2026, como ya ocurre en comunidades como Extremadura o la Comunidad Valenciana.

Noticias relacionadas y más

En este sentido, la iniciativa defendía que la televisión no solo permite seguir acontecimientos deportivos, sino que también sirve para combatir la soledad, distraer a los pacientes y hacer más llevaderos los días de hospitalización.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Un incendio forestal en Lozoyuela provoca desalojos y confinamientos en la Sierra de Madrid, corta la A-1 y obliga al envío de un ES-Alert
  2. La única sala de cine en Madrid donde se puede ver 'La Odisea' con la calidad que concibió Nolan: está en Chamberí
  3. Ortega y Gasset y su famosa reflexión sobre Madrid: 'La gente funda la ciudad para salir de la casa y encontrarse con otros que también han salido de la suya”
  4. Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
  5. Confirmado por la Comunidad de Madrid: ya están abiertas las solicitudes para las ayudas en seguridad, accesibilidad y mantenimiento de las instalaciones deportivas
  6. Ya publicadas las notas de corte de la Universidad Complutense de Madrid para el curso 2026/2027: descubre aquí si has entrado en la carrera
  7. Revolución en el Metro de Madrid: estos son los nuevos cierres de las líneas 6, 7 y 9B durante este verano por obras
  8. Madrid acusa al Gobierno de usar a la Guardia Civil para promover un boicot contra Ayuso y pide explicaciones 'urgentemente

Madrid pondrá televisión gratis en todos sus hospitales públicos para ver la final del Mundial

Madrid pondrá televisión gratis en todos sus hospitales públicos para ver la final del Mundial

Noche complicada en toda la Sierra Norte por el incendio de Lozoyuela: “Nos quedamos sin luz y después sin cobertura"

Noche complicada en toda la Sierra Norte por el incendio de Lozoyuela: “Nos quedamos sin luz y después sin cobertura"

Ni Druni ni Primor: la cadena alemana de droguerías que triunfa en Europa llega a Madrid

Ni Druni ni Primor: la cadena alemana de droguerías que triunfa en Europa llega a Madrid

Móstoles se llena de 'Verbena': música, talleres y actividades gratis durante todo el fin de semana

Móstoles se llena de 'Verbena': música, talleres y actividades gratis durante todo el fin de semana

El detenido por el incendio de Lozoyuela tiene "antecedentes recientes" por hechos "de esta naturaleza"

El detenido por el incendio de Lozoyuela tiene "antecedentes recientes" por hechos "de esta naturaleza"

El detenido por iniciar el incendio de Lozoyuela es un hombre de 52 años, con antecedentes y llevaba un mechero

“Empezamos a ver las llamas”: el relato de un vecino de Lozoyuela que hizo cortafuegos junto a su casa

“Empezamos a ver las llamas”: el relato de un vecino de Lozoyuela que hizo cortafuegos junto a su casa

Confirmado por la Comunidad de Madrid: esta es la ayuda que pueden solicitar los clubes madrileños de deporte adaptado

Confirmado por la Comunidad de Madrid: esta es la ayuda que pueden solicitar los clubes madrileños de deporte adaptado