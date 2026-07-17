INFORME
Madrid emerge como tercera ciudad europea en captación de talento tras Londres y París
Un estudio de la consultora inmobiliaria internacional Savills sitúa a la capital como undécima ciudad del mundo por sus condiciones para atraer compañías y profesionales
Un hub de talento. Así le gusta definirse a Madrid, especialmente después de que se hayan conocido los resultados del informe 'Global Talent Cities Index 2026', que sitúa a la capital como tercera ciudad europea en captación de talento.
El estudio ha sido elaborado por la consultora inmobiliaria internacional Savills, con sede central en Londres, y convenientemente celebrado por el gobierno municipal, que entiende que viene a confirmar, tal y como señalaba este jueves a vicealcaldesa, Inma Sanz, que Madrid es el "mejor lugar en el que trabajar, formar una familia y también en el que desarrollar una idea y montar una empresa".
De acuerdo con el documento, la capital española solo se sitúa por detrás de Londres y de París entre las ciudades europeas en este terreno. Madrid es, de hecho, la undécima ciudad del mundo en el ranking que ha elaborado Savills, una clasificación que encabezan Londres, Nueva York y Singapur.
La capital británica, en el primer puesto, y París, en el sexto, son las únicas localizaciones en el continente por encima de Madrid, que rebasa a metrópolis como Zúrich (puesto 12), Berlín (18), Lisboa (19), Ámsterdam (21), Dublín (22), Varsovia (23) o Copenhague (30). La ciudad española aparece también por delante de urbes como Hong Kong (13), Sídney (20) o Boston, Houston y Chicago (27, 28 y 29, respectivamente).
Entre los distintos criterios que se consideran para elaborar la lista, Madrid puntúa singularmente bien en comparación con otras ciudades en habitabilidad y condiciones de vida y en las mejores condiciones de costes para las compañías. La consultora destaca a la capital española, junto a Toronto y Berlín, como polo atractivo para sectores que buscan una diversificación geográfica de sus centros de operaciones y toma de decisiones y como lugares en los que acceder al talento con costes comparativamente menores que en núcleos como Londres, Nueva York o Tokio.
Asimismo, se subrayan sus buenas conexiones y se hace especial hincapié en la calidad y estilo de vida de Madrid, aspectos en los que también se apunta a Barcelona y Lisboa.
El Global Talent Cities Index 2026 no es la única investigación a la que apuntan desde Cibeles en este sentido. El consistorio también se hacía eco este jueves de una publicación del ICEX, Spain Global Startup Hub 2026, que distingue a la ciudad como punto atractivo para compañías emergentes del sector tecnológico gracias, entre otros factores, a una actividad sólida del capital riesgo, una base cada vez más profunda de talento internacional y una comunidad emprendedora más madura.
Recientemente, el informe Empresas Tech e Innovadoras. España 2026, elaborado por la revista El Referente, con el apoyo del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, revelaba que Madrid es la ciudad que más empresas tecnológicas acoge de España y lidera también la facturación y el empleo. Entre las 15 localidades con más empresas tecnológicas del país se sitúan también Las Rozas (en el puesto 10), Pozuelo de Alarcón (13) y Alcobendas (14).
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