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FRAUDE

Intervienen 2.000 camisetas falsas de selecciones del Mundial en un almacén de Humanes

Funcionarios de la Agencia Tributaria también desmantelan en Getafe una fábrica de prendas falsificadas a demanda

Operación de la Agencia Tributaria contra las falsificaciones en Getafe y Humanes

Operación de la Agencia Tributaria contra las falsificaciones en Getafe y Humanes

Agencia Tributaria

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Víctor Rodríguez

Víctor Rodríguez

Madrid

Golpe a las prendas falsas de selecciones del Mundial de Fútbol. Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido en un almacén logístico de Humanes (Madrid) hasta 2.000 camisetas de distintos equipos nacionales participantes en el campeonato del que este domingo España y Argentina juegan la final.

La operación, informa el Ministerio de Hacienda, se llevó a cabo el pasado 19 de junio. En ella se incautaron en una nave de la localidad madrileña cerca de 2.000 prendas de selecciones. Se trata de una actuación fruto del refuerzo con motivo del inicio de la Copa Mundial de Fútbol y se enmarca dentro de la campaña europea organizada por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) para combatir el comercio ilegal de productos falsificados participantes en la competición.

No ha sido, no obstante, la única actuación en materia de falsificaciones de ropa llevada a cabo por la Agencia Tributaria en la Comunidad de Madrid en colaboración con la OLAF. En una intervención previa, el pasado 1 de junio, los agentes desmantelaron en una nave de Getafe una fábrica con 12 máquinas empleadas para la falsificación de prendas a demanda. En este segundo operativo se intervinieron otras 1.200 prendas falsificadas de conocidas marcas.

La doble actuación, informa Hacienda, se llevó a cabo tras investigaciones realizadas por los agentes ante la posibilidad de que, en un almacén de Getafe, se encontraran diversas prendas textiles falsificadas. Una vez se entró se descubrieron allí seis máquinas para la impresión en prendas textiles y seis máquinas para su planchado. La ropa intervenida presentaba diseños y logos que vulneran los derechos de propiedad intelectual e industrial.

La actuación de Getafe revela una nueva forma de operar de las organizaciones dedicadas a la falsificación. Lo habitual es que las prendas se confeccionen en Asia con la falsificación ya realizada en origen o bien se ultime en territorio comunitario la falsificación de diseños y logotipos, pero sin un esquema de producción a demanda. Ubicar la fábrica en territorio europeo como es Getafe, permite eludir los controles aduaneros además de garantizar la venta y distribución de los productos, sin necesidad de mantener un stock.

De las investigaciones practicadas se desprende que la maquinaria intervenida tendría un valor aproximado de 300.000 euros y una producción estimada de, al menos, 800.000 prendas anuales, añaden desde la Agencia Tributaria.

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El Ministerio de Hacienda recuerda que la lucha contra la falsificación "es esencial para proteger la innovación, el empleo y la salud pública", aconseja a los ciudadanos adquirir productos en canales oficiales e insta a denunciar cualquier sospecha de comercialización de mercancías falsas a través del teléfono gratuito 900 351 378 o la dirección de correo electrónico denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es.

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