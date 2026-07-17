El Gobierno afea a Almeida la falta de planificación con la segunda pantalla de Colón: "Demasiada improvisación"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reprochado al Ayuntamiento de la capital una supuesta "improvisación" en la instalación de una segunda pantalla para seguir la final del Mundial de este domingo entre España y Argentina, y ha advertido de que la planificación hasta ahora es "insuficiente" para garantizar la seguridad.

Tras la reunión de seguridad para el partido del domingo y la hipotética celebración del lunes, Martín ha explicado que tanto los servicios municipales como Policía Nacional han trasladado la necesidad de que el Consistorio complete con urgencia el plan previsto para hacer compatible la instalación de la pantalla con las condiciones de seguridad exigibles.

En concreto, ha señalado que el proyecto debe incorporar medidas como el vallado perimetral del espacio, controles de aforo, filtros de acceso para impedir la entrada de materiales peligrosos y vías de evacuación que permitan actuar con rapidez a los servicios de emergencia en caso de necesidad, incluidos Samur-Protección Civil y Bomberos de Madrid.

"Por el momento, lo que ha presentado el Ayuntamiento de Madrid es insuficiente y pedimos, aunque queda poco tiempo, que se ponga las pilas y diseñe este evento como se requiere desde todos los servicios públicos", ha afirmado Martín, que considera que el Ayuntamiento ha actuado con "demasiada improvisación y poca concreción", teniendo en cuenta que las semifinales se jugaron hace varios días y ha habido tiempo "para hacer mejor las cosas".

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Finalmente, el delegado del Gobierno ha hecho un llamamiento al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para "finalizar las cosas y estar a la altura del acontecimiento". Pese a todo, Martín se ha mostrado confiado en que el seguimiento del partido y las celebraciones posteriores se desarrollen con normalidad gracias al trabajo de Policía Nacional, Policía Municipal y emergencias.