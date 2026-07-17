Eva Orúe, "Caballera" de las Artes y Letras francesas, recibe el apoyo del mundo literario tras su despido como directora de la Feria del Libro de Madrid

La ex directora de la Feria de Libro de Madrid, Eva Orúe, ha asegurado este jueves en un acto homenaje en el Círculo de Bellas Artes que cuando asumió la dirección pensó que sería "el remate" de su carrera profesional, aunque finalmente "no ha sido así", y ha reivindicado el trabajo del equipo que hace posible el evento.

"Yo creía que este sería mi último trabajo. Me nombraron el 15 de diciembre de 2022 y mi primera feria cayó el 27 de mayo, el día de mi cumpleaños. Soñé que este puesto sería el remate a mi carrera, pero no ha sido. Ha sido un trabajo precioso", ha afirmado Orúe en el acto homenaje que la sociedad civil y la cultura madrileña le ha organizado en el Círculo de Bellas Artes, y al que han acudido la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, la escritora Gioconda Belli o el escritor Sergio Ramírez, entre otros.

Durante su intervención, Orúe ha agradecido el apoyo recibido durante sus cuatro años y medio al frente de la institución y ha dedicado buena parte de su discurso a reconocer el trabajo del equipo de la Feria del Libro de Madrid, que ha definido como "formidable".

"Cuando alguien nos agradece, pueden hablar de mí, pero pueden hablar de todos", ha señalado, antes de pedir un aplauso para las integrantes del equipo de la Feria, del que ha destacado que, con solo seis personas, asume la organización tanto de la Feria del Libro como de la Feria del Cómic. "El trabajo que hacen es de no creer", ha afirmado.

En cualquier caso, ha definido la dirección de la Feria del Libro de Madrid como "el trabajo más bonito que se puede tener". "Antes lo sospechaba, ahora lo sé. Es un evento como no hay otro", ha concluido.

Durante el acto homenaje, el consejero de Cooperación y Acción Cultural de Francia y director del Instituto Francés en España, Simond de Galbert, ha anunciado que el Gobierno de Francia otorgará en los próximos meses a Eva Orúe, ex directora de la Feria del Libro de Madrid, la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras en grado de Caballera, tal y como ha anunciado este jueves

"Me hace especial satisfacción anunciar que el próximo otoño la República Francesa tendrá el honor de ponerle la insignia de Caballera de la Orden de las Artes y las Letras a Eva Orúe por su compromiso de largo recorrido al servicio de la cultura y de la amistad entre Francia y España", ha anunciado Galbert.

El representante francés ha destacado de Orúe sus esfuerzos para conseguir ser una "gran amiga" de la cultura francesa y europea, lo que ha llevado a formar unos vínculos "profundos" durante los cinco años que ha estado al frente de la Feria del Libro de Madrid.

En el acto han hablado diferentes personalidades, entre las que ha destacado la escritora Rosa Montero, que en un vídeo, ha elogiado a Orúe por poner la Feria del Libro de Madrid "en el siglo XXI". "Se estaba quedando muy casposa y muy fea", ha comentado.

Asimismo, la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) le ha concedido el Premios Nacional de Edición Universitaria 2026. También el director del Círculo de Bellas Artes de Madrid, Valerio Rocco, le ha agradecido "el increíble trabajo" realizado por Orúe durante los últimos cinco años al frente de la Feria del Libro de Madrid. "Vamos a cerrar esta etapa como se merece", ha señalado.

Rocco ha destacado que bajo la dirección de Orúe la Feria ha reforzado su dimensión internacional y se ha consolidado como "una institución cultural fundamental en España". En este sentido, ha defendido que la directora ha convertido el evento en "una red, un conjunto de interacciones y alianzas entre diferentes actores que trabajan por un mismo fin", una forma de trabajar que, a su juicio, "no solo es buena para los proyectos, también para las personas", ya que "transforma a las compañeras de trabajo en algo muy distinto, en amigas".

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"Estos cinco años trabajando con ella nos han permitido conocer su valía profesional y su calidad humana. Aquí estaremos, amiga Eva, hoy y siempre", ha concluido.