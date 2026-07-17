El estreno mundial de 'La clausura del amor' cierra Ópera a Quemarropa en El Escorial y Aranjuez

El estreno mundial de La clausura del amor pondrá el broche final a la tercera edición de Ópera a Quemarropa, el proyecto de la Comunidad de Madrid dedicado a impulsar la ópera de cámara contemporánea. La obra se representará el 17 de julio en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial y el día 18 en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez.

Compuesta por la sevillana Reyes Oteo, la producción adapta la conocida pieza teatral del dramaturgo francés Pascal Rambert, estrenada en el Festival de Aviñón en 2011 y representada posteriormente en más de veinte países. La propuesta combina música, palabra, electrónica y recursos audiovisuales para trasladar al lenguaje operístico el final de una relación sentimental.

Dirigida por Ricardo Campelo Parabavides y coproducida por Teatro Xtremo y el Auditorio de Tenerife, la obra enfrenta a una pareja interpretada por la soprano Ruth González y el barítono Enrique Sánchez-Ramos. Primero habla él mientras ella escucha en silencio; después, los papeles se invierten y es ella quien expone sus reproches, emociones y razones ante un interlocutor callado.

La música será interpretada en directo por una formación de cámara integrada por acordeón, oboe, percusión y electrónica. La puesta en escena incorpora además cámaras con seguimiento mediante inteligencia artificial, que proyectan los rostros y expresiones de los protagonistas para profundizar en la distancia, la escucha y el desgaste amoroso.

La clausura del festival incluirá también el estreno del proyecto La Plaza, que se presentará el 18 de julio en la plaza de Cervantes de Alcalá de Henares. La propuesta, desarrollada durante una residencia artística en el Centro Cultural Paco Rabal, reúne a creadores vinculados al canto, la performance, la interpretación instrumental y la composición.

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Con estas dos producciones, Ópera a Quemarropa mantiene su apuesta por acercar la ópera contemporánea a nuevos públicos, utilizar espacios alternativos y dar visibilidad a artistas emergentes. El festival despedirá así su tercera edición con una ruptura sentimental convertida en ópera y una creación concebida para salir del teatro y encontrarse directamente con los espectadores.