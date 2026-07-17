“Empezamos a ver las llamas”: el relato de un vecino de Lozoyuela que hizo cortafuegos junto a su casa

Los vecinos de Lozoyuela vivieron ayer una tarde y una noche de angustia y preocupación por el incendio forestal que ya ha devorado más de 700 hectáreas en la Sierra Norte de Madrid y que, este viernes por la mañana, todavía sigue fuera de control. Mientras los servicios de emergencia luchaban por frenar las llamas, algunos residentes se afanaron en asegurar sus parcelas por si las llamas se acercaban hacia las viviendas.

Uno de los vecinos de una urbanización cercana ha relato esta mañana a Telemadrid que se encontraba comiendo con su familia en la terraza cuando detectaron las primeras señales del incendio. “Vimos salir el humo entre el cerro de Cinco Villas y el otro cerro que hay pegado a la autovía”, ha contado. Poco después, la situación comenzó a empeorar. “Al ratito empezamos a ver las llamas”, ha añadido.

Según su testimonio, el fuego comenzó alrededor de las 15.40 horas. La proximidad de las llamas generó momentos de tensión entre los residentes, que empezaron a prepararse ante un posible desalojo. Según este vecino, ni él ni su familia recibieron la orden de evacuar su casa, aunque algunos de sus familiares sí fueron alertados de que quizá tendrían que marcharse.“La chica se metió en casa muy nerviosa y empezó a coger ropa”, ha recordado durante la entrevista emitida por Telemadrid.

Vecinos desbrozando para proteger las casas

Ante el temor de que las llamas alcanzaran la urbanización, varios vecinos decidieron actuar por su cuenta y comenzaron a limpiar las zonas con mayor acumulación de vegetación. Este lozoyuelano ha explicado que ya mantenía desbrojada una franja de entre siete y ocho metros junto a su parcela, pero que, ante el avance del incendio, se unió a otros vecinos para ampliar la zona de seguridad.

“Nos liamos el chico y yo, gente que vino y vecinos, a desbrozar por ahí al lado”, ha contado. También trabajaron en un prado con abundante hierba para tratar de crear cortafuegos y dificultar el avance de las llamas. Posteriormente, una máquina enviada por el Ayuntamiento se desplazó hasta la zona para reforzar estos trabajos y abrir franjas de protección más anchas.

El vecino ha explicado que el viento soplaba inicialmente en dirección contraria a las viviendas, lo que evitó que el fuego avanzara directamente hacia la urbanización. Aun así, los residentes permanecieron pendientes de la evolución de las llamas durante toda la tarde.

El incendio, declarado entre Mangirón, Cinco Villas y Buitrago del Lozoya, obligó ayer a confinar a unas 2.000 personas y a evacuar a cerca de un centenar, entre ellas alrededor de 50 menores de un campamento de verano. Los vecinos ya han podido regresar a sus casas, aunque el incendio sigue fuera de control. La Guardia Civil detuvo anoche al presunto responsable, un hombre con antecedentes por hechos similares en otros puntos de España.