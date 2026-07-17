Ni Druni ni Primor: la cadena alemana de droguerías que triunfa en Europa llega a Madrid

Rossmann ha abierto las puertas de su primera tienda en Madrid con un punto de venta de 700 metros cuadrados, alcanzando las 60 sedes en España. La cadena alemana desembarca en la capital en medio de una nueva etapa de expansión por el país y ofertas especiales por su apertura.

El número 82 de la calle Hermosilla en Goya acoge la primera de las sedes previstas en el plan de la cadena Rossmann para la región. En los próximos años, los españoles verán la inauguración de nuevos puntos de venta, como vienen haciendo desde 2020, cuando llegaron por primera vez a España.

Así es la nueva tienda

Desde entonces, le ha plantado competencia a otras cadenas similares, como los pasillos de perfumería y productos para el hogar de Mercadona, Primor o Druni. El nuevo punto de venta se encuentra en el antiguo Mercado de Torrijos, un espacio comercial situado en el barrio Salamanca que alguna vez fue un mercado de abastos tradicional pero cerró tras ser adquirido por un fondo de inversión.

En sus estanterías se encuentran productos de cuidado de higiene personal, maquillaje, droguería, artículos para el hogar, productos para bebés, alimentación ecológica, nutrición deportiva y parafarmacia, tanto de marcas de fabricantes reconocidos como también de marca propia.

En la nueva tienda se encuentran productos de higiene personal como también de maquillaje y parafarmacia / @ClickerHappy, Pexels

Asimismo, se encontrará con una experiencia de compra intuitiva, organizada al rededor de un espacio moderno y una distribución de productos en la que fácilmente encontrar lo que está buscando. La multinacional fundada hace más de medio siglo en la ciudad alemana de Hannover, gestiona sus establecimientos en España de forma directa rechazando el modelo franquicia.

La primera de tantas más

La empresa prevé abrir nuevos puntos de venta durante los próximos años, después de consolidar su presencia en otras zonas de España, de tal forma que Madrid se posiciona como un mercado estratégico dentro de su plan de crecimiento gracias a su amplio abanico de posibilidades y de usuarios interesados.

En su balance de 2025, Rossman logró una facturación récord de 61 millones de euros, lo que supone un incremento superior al 60% frente al año anterior. Además, da empleo a más 600 trabajadores tan solo en España.

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En los otros ocho países europeos donde también se ha posicionado la cadena alemana del sector de la droguería, en el mismo año, registró ventas superiores a los 16.000 millones de euros. A nivel internacional, eleva sus puntos de venta hasta los 5.200 establecimientos distribuidos en nueve países de Europa y tiene alrededor de 68.000 empleados.