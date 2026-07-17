INCENDIO FORESTAL
El detenido por el incendio de Lozoyuela tiene antecedentes por hechos similares
Los testimonios vecinales permitieron localizarlo cuando trataba de huir de las inmediaciones del fuego
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 52 años como presunto responsable de provocar el incendio forestal declarado este jueves en la Sierra Norte de Madrid, entre Mangirón, Cinco Villas y Buitrago del Lozoya. El fuego ha calcinado ya alrededor de 700 hectáreas, ha obligado a confinar a unas 2.000 personas y continúa sin estar controlado.
El arrestado, de nacionalidad española, fue localizado en las inmediaciones del incendio cuando supuestamente intentaba escapar. En el momento de su detención, llevaba un mechero con él, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.
Los testimonios de varios vecinos resultaron claves para identificar y localizar al sospechoso. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, explicó ancohe que el hombre mostró una actitud sospechosa cuando los agentes le dieron el alto y señaló que portaba material en una mochila.
El propio Martín ha confirmado que el detenido cuenta con “antecedentes recientes” relacionados con situaciones “de esta naturaleza en otras partes de España”. La investigación deberá determinar ahora su posible responsabilidad en el origen del incendio.
Las llamas siguen sin control
El incendio forestal declarado este jueves en las proximidades de Lozoyuela continúa activo después de una noche de trabajo ininterrumpido por parte de los servicios de emergencia. El fuego en la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid todavía no ha podido ser perimetrado ni estabilizado y mantiene una especial intensidad en la zona sur.
Según los últimos datos disponibles al cierre de la jornada del jueves, las llamas habían afectado ya a más de 700 hectáreas. No obstante, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha advertido en una intervención en la Cadena SER de que la superficie quemada probablemente haya aumentado durante la noche.
En las labores de extinción participan 28 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que trabajan para delimitar el perímetro y evitar que el incendio siga avanzando. Durante la tarde se incorporaron también unos 40 efectivos de la UME (Unidad Militar de Emergencias), movilizados a petición del Gobierno regional.
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