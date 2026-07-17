TECNOLOGÍA
Confirmado por la Comunidad de Madrid: ya están disponibles los cursos gratuitos sobre ciberseguridad para evitar "que una 'app' maliciosa te complique el verano"
Las estafas digitales aumentan hasta en un 35% en los meses de junio, julio y agosto
"Su paquete no ha podido ser entregado, pinche en el enlace para completar la dirección de entrega", seguro que alguna vez has recibido un SMS similar a este. Con varios detalles personales y un aspecto muy parecido al de un servicio de paquetería real, este avanzado mensaje casi hace que sientas la tentación de clicar en ese sospechoso enlace pese a no haber realizado ningún pedido online.
No eres el único, y es que esta estafa conocida como 'smishing', unida a otras formas de engaño como el 'vishing' a través de una llamada telefónica, o el 'phishing' a través de correo electrónico, se ha convertido en uno de los principales retos de ciberseguridad de los últimos años.
De hecho, de acuerdo a la firma global de ciberseguridad Checkpoint, este tipo de estafas no solo son cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar, sino que además aumentan hasta en un 35% durante los meses de junio, julio y agosto, coincidiendo con el periodo estival: empresas con plantillas reducidas, usuarios relajados de vacaciones y un notable aumento de transacciones digitales y reservas sirven de caldo de cultivo para que afloren estos peligrosos timos.
"El móvil al agua te estropea el día, una 'app' maliciosa te complica el verano"
Por ello desde la Comunidad de Madrid ya han confirmado la puesta en marcha de su campaña veraniega de ciberseguridad. Con el eslogan, "El móvil al agua te estropea el día, una 'app' maliciosa te complica el verano", el ejecutivo autonómico busca concienciar a los madrileños sobre el uso seguro de sus dispositivos electrónicos ante estas posibles estafas digitales.
"La prevención y la formación son nuestra primera línea de defensa", afirmaba Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización, "con esta actuación queremos demostrar que defender nuestros datos y aparatos frente a amenazas digitales es tan esencial como cuidarlos del agua".
Así, el Gobierno Regional a través de la Consejería de Digitalización ya ha puesto en circulación varios consejos para la población en forma de piezas creativas con mensajes breves, visuales y prácticos, desde los que se puede acceder mediante un QR a una treintena de cursos gratuitos especializados en diferentes áreas de ciberprotección como: '¡No caigas en la estafa!', 'Aprende a protegerte de los delitos informáticos', o 'Compra en Internet de forma segura'.
Además, el ejecutivo autonómico dispone de varios talleres de formación y certificaciones que podrán realizarse desde el Centro Demostrador de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid hasta finales de año y que se dirigen a distintos niveles de conocimiento, desde profesionales del sector a estudiantes universitarios, autónomos o empleados públicos.
¿Qué puedo hacer para protegerme de este tipo de delitos digitales?
Entre las recomendaciones de seguridad lanzadas por el Gobierno Regional destacan el desconfiar de plataformas maliciosas, evitar descargar archivos sospechosos (ejecutables, comprimidos o inesperados) y no realizar compras por canales no oficiales.
Se pide a los ciudadanos que desconfíen de SMS, correos electrónicos, mensajes de redes sociales, llamadas o códigos QR que pidan pulsar en un enlace, descargar un archivo, facilitar datos o hacer un pago urgente, y que eviten facilitar contraseñas, códigos de verificación o el propio DNI.
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