El caos en Atocha se extiende a la Media Distancia: "Voy a tardar 6 horas en llegar a Jaén, es una vergüenza"

La nueva avería en el suministro eléctrico en la estación de Atocha que lleva desde primera hora de esta mañana complicando sobremanera la circulación de varias líneas de la red de Cercanías de Madrid está afectando también al servicio de Media Distancia, según el testimonio de viajeros perjudicados.

"Teníamos el tren a las 09:20 de la mañana", cuenta Roberto, pero, tras producirse la incidencia, han recibido un correo electrónico apenas "una hora antes", informándoles de que "teníamos que ir a Villaverde y, de ahí, a Aranjuez" para allí coger el tren hasta su destino final.

Es decir, "hemos tenido que coger tres trenes en total para ir a Jaén", critica este viajero de Madrid, que se lamenta de que "vamos a tardar seis horas" en llegar a la ciudad andaluza, cuando lo normal es que el trayecto dure menos de cuatro horas.

Lo peor, reprocha Roberto, es que no les han "explicado nada" en ningún momento. "Ha sido un caos en Atocha", cuenta, "los trabajadores no tenían ni idea" y "la gente no sabía a dónde ir". Algunos "se han quedado" allí, mientas que otros "han tenido que ir a Villaverde en otro tren", añade Roberto. Todo ello entre escenas de "caos" y cierta "tensión" entre pasajeros y empleados de la estación.

Atocha ha vuelto a amanecer un día más con problemas en la circulación de trenes. Una nueva avería registrada este viernes en la estación ha provocado importantes alteraciones en la red de Cercanías de Madrid durante las primeras horas de la mañana.

A las 06:00 horas, Renfe informaba de que "toda la red" estaba sufriendo "demoras y detenciones" y advertía de posibles modificaciones en los recorridos habituales de los trenes. Minutos después, Cercanías Madrid precisaba que la incidencia afectaba especialmente a las líneas C-3, C-4 y C-5. Posteriormente, el corte de la circulación se ha extendido también a la línea C-4b entre las estaciones de Colmenar Viejo y Tres Cantos.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha relacionado esta nueva incidencia con las obras que se están llevando a cabo en la estación. "Esta noche alguien ha hecho algo mal y hemos empezado el día con incidencias en cercanías”, ha explicado el titular del ramo.

Es la segunda vez esta semana que se produce una avería en Atocha, después de que otra incidencia registrada el miércoles provocara retrasos, detenciones y cambios de recorrido. Los nuevos problemas coinciden con una fase de obras en la estación que alterará hasta el 22 de julio el servicio de las líneas C-3, C-4 y C-5, con trayectos recortados y transbordos obligatorios en puntos como Villaverde Bajo y Atocha.

Además, entre el 23 de julio y el 16 de agosto la C-5 se interrumpirá por completo entre Villaverde Alto y Embajadores, mientras que del 1 al 28 de agosto las obras afectarán también a las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10, principalmente mediante ajustes de frecuencia.