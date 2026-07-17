AYUDAS
Confirmado por la Comunidad de Madrid: esta es la ayuda que pueden solicitar los clubes madrileños de deporte adaptado
Las entidades interesadas pueden presentar su solicitud hasta el viernes 17 de julio de 2026
El deporte adaptado sigue ganando espacio en la Comunidad de Madrid. Este se ha convertido en una herramienta para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y garantizar que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones.
Ahora, detrás de cada entrenamiento y cada competición hay un esfuerzo económico que muchos clubes y asociaciones no pueden asumir. Los desplazamientos, el material y la preparación técnica elevan notablemente los costes para las entidades que trabajan a diario con deportistas con discapacidad.
Por suerte, para aliviar esta carga, el Gobierno regional ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas dirigida a las organizaciones deportivas madrileñas. La línea cuenta con cerca de 200.000 euros y pretende facilitar que más deportistas puedan competir en pruebas oficiales sin que la falta de recursos se convierta en una barrera.
Último día para solicitar las ayudas
Las entidades interesadas pueden presentar su solicitud hasta el viernes 17 de julio de 2026. El trámite debe realizarse exclusivamente por vía electrónica a través de la sede digital de la Comunidad de Madrid. Para completar el procedimiento será necesario disponer de certificado electrónico o de otro sistema de firma digital admitido por la Administración autonómica.
¿Qué gastos pueden financiar los clubes madrileños?
La convocatoria está destinada a sufragar los gastos derivados de la participación en competiciones oficiales de carácter no profesional para personas con discapacidad. Entre los conceptos que pueden recibir financiación se encuentran:
- Los gastos de preparación y entrenamiento de los deportistas.
- Los desplazamientos hasta los lugares donde se celebran las competiciones.
- La adquisición de material y equipamiento deportivo especializado.
- Otros costes directamente relacionados con la participación en pruebas oficiales.
La práctica del deporte adaptado requiere, en muchos casos, medios técnicos, transporte accesible y equipamientos específicos. Por este motivo, las ayudas pretenden reforzar la actividad diaria de los clubes de base y facilitar que sus deportistas puedan competir dentro y fuera de la Comunidad de Madrid.
¿Cuánto dinero puede recibir cada entidad?
La normativa establece que ninguna entidad podrá recibir 25.000 euros o más. Es decir, la subvención concedida a cada beneficiario deberá situarse por debajo de esa cantidad.
Con este límite, la Comunidad de Madrid pretende repartir el presupuesto entre el mayor número posible de asociaciones y proyectos deportivos. La cuantía final dependerá de la puntuación obtenida por cada entidad durante el proceso de valoración y de la disponibilidad presupuestaria de la convocatoria.
Requisitos para solicitar las ayudas al deporte adaptado
Las subvenciones están dirigidas a asociaciones y clubes deportivos de la Comunidad de Madrid, por lo tanto, las federaciones deportivas quedan excluidas de esta convocatoria. Para acceder a la financiación, las entidades deben cumplir los siguientes requisitos:
- Estar inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid desde hace, al menos, un año.
- Haber participado en competiciones oficiales no profesionales para personas con discapacidad durante la temporada 2024/2025 o a lo largo de 2025.
- Presentar toda la documentación por medios electrónicos.
- Acreditar la participación de sus deportistas en modalidades individuales o por equipos.
- Representar formalmente a los deportistas incluidos en la solicitud.
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