El aviso amarillo por calor vuelve a Madrid este sábado, pero la Aemet descarta extender la alerta a este domingo

El fin de semana estará dividido entre una primera jornada con aviso amarillo por calor y una segunda que lo ha descartado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé máximas de 36ºC en gran parte de la Comunidad, ligeramente superiores en el Corredor de Henares, al sur del Jarama y en la Vega de Aranjuez, lo cual explica que solo ponga bajo alerta a la Comunidad este sábado, pero, en cualquier caso a medida que se acerque el domingo el nivel de peligro podría alcanzar el nivel bajo necesario para activarla también este día.

Sábado de calor, pero se han visto peores

Este sábado, las temperaturas mínimas estarán en ascenso en la Sierra y sin cambios en el resto. Es así que los valores rondarán los 20ºC, con Navalcarnero por debajo (17ºC), junto a Collado Villalba por debajo (18ºC) y Alcalá de Henares y Aranjuez (19ºC) también.

En cuanto a las máximas, siguen en ligero ascenso o localmente moderado. Se superarán los 34ºC en la Sierra y los 36ºC, de forma generalizada, en el resto de la Comunidad, siendo ligeramente superiores los valores en el Corredor de Henares, al sur del Jarama y en la Vega de Aranjuez, por lo que el aviso amarillo por calor se extiende por toda la Comunidad alcanzando la Sierra, la zona metropolitana y Henares, así como Sur, Vegas y Oeste.

Gráfico de la evolución térmica a lo largo de este sábado / Aemet

En concreto, este día las máximas superarán los 36ºC que alcanzarán Madrid centro y Navalcarnero, mientras que Getafe subirá a los 37ºC y Aranjuez y Alcalá de Henares a los 38ºC. Como siempre, hay una excepción, y es Collado Villalba gracias a sus 35ºC previstos.

Como es de esperar, las horas del aviso coinciden con las horas más calurosas, cuando la sensación térmica superará los 30ºC. Por fortuna, en línea con las últimas noches, las horas nocturnas pronto bajarán de los 30ºC, ya que lo harán al anochecer a las 22:00 horas.

Domingo de pocos cambios

Este fresco paso al domingo dará pie a una jornada de temperaturas con pocos cambios, en tanto los valores máximos podrán superar los 36ºC en el corredor de Henares, al sur del Jarama y en la Vega de Aranjuez, coincidiendo con el día anterior.

Aun así, algunas máximas bajarán Alcalá de Henares a los 37ºC, Getafe a los 36ºC. Al mismo tiempo, otras se mantienen, por ejemplo, Aranjuez con 38ºC, Madrid centro y Navalcarnero con 36ºC y Collado Villalba con 34ºC. Por su parte, las mínimas subirán un poco, la Aemet espera una media de 21ºC.

La próxima semana comenzará con un lunes también muy parecido, un tiempo estable que los madrileños empezarán a extrañar el próximo martes a medida que los termómetros se vuelven a acercar a los 40ºC. Todavía es temprano para declararla ola de calor, pero de martes a jueves, las máximas oscilarán entre 38ºC y 39ºC.

Gráfico de la evolución de temperaturas para los próximos días / Aemet

Se vienen más días secos, domingo con calima

El fin de semana permanecerá poco nuboso o despejado con alguna nubosidad alta, pero el domingo se espera calima. La probabilidad de lluvia permanece nula, al menos hasta el jueves, pero el índice ultravioleta máximo permanecerá alto (de 9), en parte precisamente por la falta de nubes, por lo que aun si la Aemet no activa el aviso por calor el domingo, sigue siendo más que necesario cargar con una botella de agua y aplicarse crema solar.

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El viento del fin de semana será flojo de dirección variable. Para el caso del sábado, predominará el suroeste, algo más intenso, durante las horas centrales, ya que alcanzará los 15km/h. Este domingo soplará variable al principio y al final del día, tendiendo por la mañana a suroeste con intervalos de intensidad moderada por la tarde en la Sierra cuando tiende a componente oeste llegando a los 15km/h.