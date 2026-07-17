Una avería en Atocha provoca retrasos en toda la red: "Esta noche alguien ha hecho algo mal y hemos empezado el día con incidencias en Cercanías”

Atocha ha vuelto a amanecer un día más con problemas en la circulación de trenes. Una nueva avería registrada este viernes en la estación ha provocado importantes alteraciones en la red de Cercanías de Madrid durante las primeras horas de la mañana.

A las 06:00 horas, Renfe informaba de que "toda la red" estaba sufriendo "demoras y detenciones" y advertía de posibles modificaciones en los recorridos habituales de los trenes. Minutos después, Cercanías Madrid precisaba que la incidencia afectaba especialmente a las líneas C-3, C-4 y C-5.

La compañía recomendó a los usuarios de estas líneas recurrir a "medios alternativos de transporte", aunque posteriormente volvió a alertar de que los retrasos y las paradas podían extenderse al conjunto de la red.

La avería se ha prolongado durante cerca de dos horas, coincidiendo con la hora punta y afectando a miles de viajeros que utilizaban el servicio para desplazarse a sus puestos de trabajo.

En torno a las 08:00 horas, Cercanías Madrid anunció además la suspensión de la circulación en la línea C-4b entre las estaciones de Colmenar Viejo y Tres Cantos. Como consecuencia, los trenes pasaron a iniciar y finalizar su recorrido en Tres Cantos.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha relacionado esta nueva incidencia con las obras que se están llevando a cabo en la estación. "Esta noche alguien ha hecho algo mal y hemos empezado el día con incidencias en cercanías”, ha explicado el titular del ramo.

Segunda avería en Atocha esta semana

No es la primera vez que la red de Cercanías de Madrid sufre problemas esta semana relacionados con una incidencia en Atocha. El miércoles por la mañana, otra avería en la estación provocó demoras, detenciones y modificaciones en los recorridos habituales de los trenes.

Los nuevos problemas se producen, además, en un momento especialmente delicado para la movilidad ferroviaria de la capital, coincidiendo con el inicio de una nueva fase de las obras en la estación de Atocha Cercanías. En concreto, las actuaciones provocarán alteraciones del servicio hasta el 22 de julio en las líneas C-3, C-4 y C-5.

En la línea C-3, que conecta Aranjuez con Chamartín, los trenes iniciarán y finalizarán su recorrido en Villaverde Bajo. Los viajeros que quieran continuar hasta Atocha o Chamartín deberán realizar un transbordo a trenes de la línea C-4.

En la C-4a, que une Parla con Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, quedará suspendido el servicio entre Atocha y Parla. Los trenes iniciarán y finalizarán su recorrido en Atocha. Para continuar en dirección a Parla, los viajeros podrán transbordar a trenes de la C-4b, que, al margen de incidencias puntuales como la registrada este viernes, mantendrá el servicio previsto durante esta fase de las obras.

Por su parte, la línea C-5, entre Humanes y Móstoles El Soto, iniciará y finalizará su recorrido en Atocha. Los pasajeros que quieran continuar hacia Humanes, Fuenlabrada o Móstoles El Soto deberán cambiar en Atocha a otro tren de la misma línea. Entre el 23 de julio y el 16 de agosto, esta línea quedará completamente interrumpida entre Villaverde Alto y Embajadores.

Además, entre el 1 y el 28 de agosto se acometerán nuevas actuaciones que afectarán a las líneas C-2, C-7, C-8a, C-8b y C-10. En estos casos no están previstos cortes completos del servicio, aunque sí modificaciones en las frecuencias de paso de los trenes.