El Atlético convierte a Madrid en la ciudad con mayor representación de la final del Mundial

España y Argentina tienen una cita con la historia este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. En juego estará la Copa del Mundo, el trofeo más prestigioso del planeta. La final que muchos soñaban ya es una realidad. La disputa de esta gran final está condicionada por un claro acento madrileño, siendo esta la ciudad que mayor número de futbolistas aporta al partido más importante del año. El Atlético de Madrid destaca como el club que más futbolistas aporta —nueve— y que, junto al Real Madrid, convierte a la capital española en clara protagonista del encuentro.

Cuatro españoles y cinco argentinos

De los nueve internacionales rojiblancos, cuatro de ellos defenderán este domingo la camiseta de ‘la roja’. Marcos Llorente, Álex Baena, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo estarán a las órdenes de Luis de la Fuente. Sobre el papel, tan solo Baena cuenta con opciones de ocupar un puesto en el once titular. Llorente y Pubill podrían aparecer como recambio a medida que avance el encuentro. El lateral gozó de minutos en la semifinal, mientras que el central realizó su debut y disputó sus únicos instantes de Mundial ante Austria. El único que no ha tenido la oportunidad de estrenarse hasta la fecha es Alejandro Grimaldo, que se encuentra a la sombra de un Cucurella que lo está jugando todo en este torneo.

Es innegable la fuerte unión que existe entre Argentina y el Atlético de Madrid. Es por ello por lo que en la selección albiceleste, el equipo más representado es el Atlético. Hasta cinco futbolistas (seis si tenemos en cuenta a Nico González, que entró en la lista como jugador rojiblanco, pero en términos legales ya forma parte de la Juventus) figuran en esta lista: Musso, Nahuel, Almada, Giuliano y Julián Alvarez. El Atlético aún cuenta con la posibilidad de incorporar a Nico a su plantilla de cara a la próxima temporada, pero todo lo relacionado con su futuro se resolverá al término de esta Copa del Mundo. Nahuel, Giuliano y Julián partieron en el once inicial de la semifinal, Nico apareció en la segunda mitad, mientras que Musso y Almada no disputaron un solo minuto.

Giuliano, Julián Alvarez, Lo Celso, Lisandro y Enzo celebran la victoria de Argentina en las semifinales. / AFP7 vía Europa Press

Suceda lo que suceda en la final, un futbolista del Atlético levantará la Copa del Mundo y otro la verá escapar sobre el mismo césped. De hecho, será la tercera edición de forma consecutiva en la que el Atlético experimenta esta situación. Ya sucedió en 2018, cuando la Francia de Griezmann, Lemar y Lucas Hernández venció a la Croacia de Vrsaljko. Cuatro años después, ya en Qatar, los argentinos Molina, De Paul y Correa superaron al francés Antoine Griezmann. De esta forma, será la tercera final consecutiva en la que el Atlético reina como equipo con mayor representación.

Un Atlético para la historia

Con esta representación, el Atlético bate otro récord y se convertirá en el equipo que mayor número de jugadores aporta a una final de Copa del Mundo. Supera de esta forma a Barça (ocho españoles) y Juventus (tres franceses y cinco italianos), que en 2010 y 2006, respectivamente, aportaron ocho jugadores al partido decisivo por el título.

En un escalón superior se sitúa el Slavia Praga, que aportó 11 futbolistas a la final de 1934. Todos ellos formaban parte de la selección checoslovaca, pero esta cifra cuenta con una matización. Solo ocho de ellos fueron convocados para aquel partido. Eran otros tiempos, sin sustituciones ni banquillos plagados de efectivos. Ahora es el Atlético el que ocupa este puesto y que, como viene siendo habitual, contará con un campeón del mundo en su plantilla de la próxima temporada.

Cucurella y Baena hablan con Dembélé durante la semifinal entre España y Francia en el Mundial 2026. / Carlos Ramírez / EFE

Paradójicamente, pese a ser el equipo con mayor número de futbolistas en esta final, el Atlético será el primero en competir de los cuatro clubes cuyos partidos inaugurales de LaLiga se aplazaron. Recibirá al Málaga el miércoles 19 de agosto, tan solo 31 días después de la disputa de la final.

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El Real Madrid aporta ‘su’ granito de arena con Cucurella

En esta ecuación aparece el Real Madrid para reafirmar la posición de la capital como ciudad con mayor número de representantes. Será Marc Cucurella el único madridista presente en la gran final del domingo. El lateral español fue convocado por sus méritos en el Chelsea, pero el Real Madrid oficializó su fichaje en la fase de grupos. Tras no haber aportado un solo jugador a la selección española, todo cambió con el fichaje de Cucurella, siendo este el único representante de los blancos en el partido que decide el título.