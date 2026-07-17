La asociación madrileña Dragones de Lavapiés recibirá una ayuda de hasta 250.000 dólares de la FIFA

La asociación Dragones de Lavapiés, junto a Associació Esportiva Ciutat Vella, está entre las 31 organizaciones de 18 países que recibirán subvenciones del Fondo para la Educación de FIFA Global Citizen, según anunciaron 'Global Citizen' y la FIFA.

Este grupo recibirá ayudas de entre 50.000 y 250.000 dólares estadounidenses para continuar su labor de ampliación del acceso a una educación de calidad y al deporte para niños y niñas de comunidades desfavorecidas, remarcó en un comunicado 'Global Citizen', organización que promueve la erradicación de la pobreza extrema.

Con este anuncio, el número total de organizaciones apoyadas por este fondo asciende a 58, beneficiando a más de 400.000 niños y niñas en todo el mundo y garantizando que la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá "deje un legado duradero mucho más allá del pitido final".

Entre ellas, están la Associació Esportiva Ciutat Vella (Barcelona), que utiliza el deporte para promover la inclusión social, el empoderamiento juvenil y la cohesión comunitaria, ampliando el acceso de niños y niñas a oportunidades deportivas y educativas, y Dragones de Lavapiés de Madrid, que promueve la inclusión social, el diálogo intercultural y la igualdad de oportunidades a través del deporte.

Durante la cumbre de donantes 'No Child on the Sidelines' ('Ningún niño en los banquillos'), celebrada este jueves por 'Global Citizen' en Nueva York, se anunciaron nuevos compromisos de financiación para este fondo, elevando el total recaudado hasta la fecha a 60 millones de dólares estadounidenses procedentes de fundaciones, grandes marcas, empresas, donantes individuales y de los ingresos generados por la venta de entradas para importantes eventos musicales y deportivos, entre ellos el actual Mundial y el Clubes del año pasado.

La segunda promoción de organizaciones seleccionadas para recibir subvenciones del Fondo para la Educación de FIFA Global Citizen llegará de forma conjunta a 400.000 niños y niñas en todo el mundo. Algunas de ellas desarrollan su labor en contextos donde menos del 15 por ciento del alumnado completa la educación secundaria y donde las tasas de pobreza superan el 60, "lo que pone de manifiesto la urgencia de realizar inversiones específicas y focalizadas", apunta 'Global Citizen'.

"Al apoyar modelos de eficacia demostrada que combinan educación, deporte, nutrición, servicios de salud y participación comunitaria, el Fondo para la Educación de FIFA Global Citizen está contribuyendo a ampliar el acceso al aprendizaje, mejorar los resultados educativos y crear nuevas oportunidades para niños y niñas de algunas de las comunidades más desfavorecidas del mundo", remarcó la organización.

Esta recordó que esta iniciativa llega en un momento "en el que el mundo afronta el mayor descenso de la ayuda internacional destinada a la educación en varias décadas". "Se prevé que la financiación global para educación se reduzca aproximadamente un 25 por ciento, mientras que algunos de los países más vulnerables del mundo experimentarán recortes superiores al 40", apuntó.

"Al superar el hito de los 60 millones de dólares recaudados, nuestro compromiso siempre ha sido hacer llegar estos fondos a las organizaciones que trabajan sobre el terreno con la mayor rapidez posible", afirmó Michael Sheldrick, cofundador y director de Relaciones Gubernamentales de 'Global Citizen'.

El directivo recalcó que "estas 31 extraordinarias organizaciones beneficiarias están transformando la vida de niños y niñas en comunidades de todo el mundo, desde Brasil hasta Francia, pasando por el Reino Unido, Nigeria y muchos otros países".

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"Su labor representa el legado duradero que dejará la Copa del Mundo de la FIFA 2026: ampliar el acceso a la educación y crear oportunidades para más de 400.000 niños y niñas en todo el mundo. Ahora seguimos invitando a los líderes de grandes naciones futbolísticas, como el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a sumarse también a esta campaña", sentenció.