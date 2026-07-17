Arte en vivo, las Fiestas del Carmen o la gran Batalla Naval: descubre los cinco mejores planes que se darán cita este fin de semana en Madrid

Madrid es mundialmente conocida por su incesante ritmo de vida. Dicen que los madrileños siempre vamos corriendo de un lado a otro y que apenas encontramos un momento para parar. Sin embargo, lo que podría parecer un inconveniente, también tiene un lado muy positivo y es que quienes viven en la capital saben que siempre tendrán a su alcance una amplia y sorprendente propuesta de ocio.

De hecho, este fin de semana no será la excepción. Del 17 al 19 de julio, coincidiendo con las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen en Chamberí y con la icónica Batalla Naval de Vallekas, toda la ciudad parece estar de celebración llenándose de propuestas para todos los gustos y bolsillos.

A estos eventos se suman iniciativas como el programa de Arte Vivo en la Plaza 2026 impulsado por la Comunidad de Madrid, así como las exposiciones 'Yo fui a EGB' y las visitas gratuitas al Museo del Romanticismo, dos planes de interior ideales para quienes prefieran refugiarse de las altas temperaturas sin renunciar a disfrutar de su tiempo libre.

Fiestas de Nuestra Señora del Carmen en Chamberí

Como cada año en estas fechas, el distrito de Chamberí vuelve a vestirse de gala para celebrar a su patrona en sus icónicas Fiestas de Nuestra Señora del Carmen 2026. En esta edición, la programación prevista por el consistorio se alargará hasta el próximo domingo 19 de julio e incluirá conciertos gratuitos, actividades gastronómicas, torneos deportivos y un sin fin de actividades para toda la familia.

El cartel de esta edición ha sido diseñado por Javier Pajares Sánchez, quien resultó ganador del certamen de diseño convocado por la junta municipal del distrito / Programación Fiestas Chamberí

Aunque las fiestas comenzaron con el izado de la bandera nacional el pasado martes 14 de julio, será este viernes a las 20:00 horas, cuando la chef y presentadora Samantha Vallejo-Nágera dé el pistoletazo de salida al fin de semana de fiestas dedicando unas palabras a los vecinos del distrito como pregonera oficial.

La fiesta de la espuma contará con dos pases a las 1200 y a las 1330 horas / Ayuntamiento de Madrid

Además de los múltiples conciertos que se sucederán a lo largo de las celebraciones, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de actividades de magia, ciencia, e incluso de la ya icónica fiesta de la espuma en la Calle Fuencarral el próximo domingo 19 de julio a las 12:00 y a las 13:30 horas.

🔗 Puedes consultar la programación completa aquí. 📍 Distrito de Chamberí, Madrid 📆 Hasta el próximo domingo 19 de julio

Batalla Naval de Vallekas

La multitudinaria Batalla Naval de Vallekas organizada cada año por su Cofradía Marinera vuelve un verano más, y ya tiene fecha: el próximo 19 de julio bajo el lema "¡Mójate! Y desarme el fascismo", miles de vecinos y madrileños llamados por la curiosidad o la tradición se darán cita a las 16:30 horas en el Bulevar de la calle Peña de Gorbea.

Esta Batalla Naval es celebrada en el distrito Puente de Vallecas desde el año 1981 / Portal Vallecas

Tras la lectura del pregón en este bulevar, se dará el pistoletazo de salida, nunca mejor dicho, para que la multitud de vecinos con sus pistolas de agua, botellas y cubos, junto a varios camiones cisterna inunden las calles del distrito de Puente de Vallecas. El recorrido incluirá las calles de Puerto Alto, Martínez de la Riva, Monte Perdido, Arroyo del Olivar y Payaso Fofó.

Recorrido de la Batalla Naval / Portal Vallecas

Si las altas temperaturas que se esperan este fin de semana en la capital ya hacían de este plan una oferta muy atractiva, a la posibilidad de refrescarse hay que sumar el hecho de que la celebración será completamente gratuita y posibilitará la adquisición de bonos de comida. Entre los requisitos solo se ha especificado la prohibición expresa del uso de globos de agua con la intención de evitar los posibles incidentes o lesiones que estos podrían causar al ser lanzados desde balcones o a gran velocidad.

🔗 La actividad es completamente gratuita aunque se puede colaborar a su financiación a través de sus camisetas y bonos de comida 📍 Distrito de Vallekas﻿, Madrid 📆 Domingo 19 de julio a partir de las 16:30 horas en el Bulevar de la calle Peña Gorbea

Exposición 'Yo fui a EGB' de Veranos de la Villa

En el marco de la programación de Veranos de la Villa y hasta el próximo 30 de agosto, la Sala 1 Condeduque se transformará en la sede de la exposición 'Yo fui a EGB'. Con vajillas Duralex, cintas de cassette o televisiones de caja, este espacio pretenden trasladar a quienes la visitan a la época en que la educación obligatoria era conocida como EGB (Educación General Básica).

La exposición 'Yo fui a EGB' cuenta con algunas piezas de la vida cotidiana que muchas personas que crecieron en esta época reconocen como compartidas / 'Yo fui a EGB' en Facebook

Para ello, no solo cuenta con piezas que comparten quienes crecieron durante estos años, sino que recrea algunos de los espacios que marcaron su infancia. Como un diálogo intergeneracional, esta exposición gratuita invita a los más jóvenes a descubrir una etapa de la vida de sus padres o abuelos, que a diferencia de las nuevas generaciones, no descubren, sino que rememoran.

La exposición recrea espacios que marcaron la infancia de esta generación buscando establecer un diálogo entre abuelos, padres e hijos / 'Yo fui a EGB' en Facebook

🔗 La entrada será de acceso libre hasta completar aforo 📍 Calle del Conde Duque 11, 28015, Sala de Exposiciones 📆 Hasta el próximo 30 de agosto de martes a sábados de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, o domingos y festivos de 10:30 a 13:30 horas

Visita gratis el Museo Nacional del Romanticismo

¿Te imaginas viajar al Madrid del Romanticismo gratis y sin necesidad de inventar la máquina del tiempo? Esto es lo que propone el Museo Nacional del Romanticismo de Madrid, ubicado en la calle de San Mateo 13, y que abrirá sus puertas sin coste alguno para los visitantes entre el 30 de junio y el 31 de agosto de 2026.

El Museo del Romanticismo contará además con las exposiciones temporales 'El artista en Italia' y 'Endometriosis. El dolor silenciado' durante todo el verano / Google Maps

Convertido en una de las visitas más atractivas de la temporada estival, este museo no solo destaca por su entrada gratuita, sino también por el singular recorrido que propone. Y es que el Museo del Romanticismo es uno de esos espacios que muchos madrileños tienen pendiente descubrir. Instalado en el antiguo palacio del marqués de Matallana, funciona como una casa museo en la que cada sala permite asomarse a las costumbres de la sociedad acomodada del siglo XIX.

📍 Museo del Romanticismo, Calle San Mateo, 13, 28004 Madrid 📆 La entrada gratuita estará disponible hasta el próximo 31 de agosto y el museo podrá visitarse mártes a sábado de 9:30 a 20:30 horas, y domingos y festivos de 10:00 a 15:00 horas.

Arte Vivo en la Plaza 2026

La Comunidad de Madrid impulsará este verano una nueva edición de Arte vivo en la plaza, un programa que transformará once municipios de la región en espacios abiertos para la creación contemporánea. La iniciativa se desarrollará del 17 de julio al 6 de septiembre con propuestas de pintura en vivo, arte textil, experimentación sonora y performance, concebidas para fomentar la participación ciudadana y el encuentro entre artistas y público.

Este año el festival reunirá más de 200 actividades en 164 localidades / Ayuntamiento de Madrid

El proyecto, coordinado por LaJuan Gallery, busca acercar el arte contemporáneo a la vida cotidiana de los pueblos y forma parte de la programación de Escenas de Verano, el festival cultural de la Comunidad de Madrid que este año reúne más de 200 actividades en 164 localidades.