Argentinos en Madrid: ¿dónde apoyar a la Albiceleste en la final del Mundial?

Madrid no sólo abre las puertas del Movistar Arena para apoyar al equipo de De la Fuente, también ha dispuesto de varias grandes pantallas para ver la final del Mundial en un encuentro contra Argentina. Como ya revelan los asaderos y las tiendas de empanadas, en la capital también hay muchos argentinos que deberán ver el partido de su selección en 'territorio enemigo'.

Tras su victoria 2-1 contra Inglaterra, a manos de Enzo Fernández en los últimos minutos del partido y el desempate de Lautaro Martínez en el tiempo de reposición, la Albiceleste se enfrentará contra la Roja este domingo a las 21:00 horas. Ganen o pierdan, puntos de la ciudad como Plaza Mayor, Sol, los alrededores de Plaza Selección y de Puente del Rey (Madrid Río), se convertirán en los principales focos de reunión.

La Cabaña Argentina

Con Messi y Scaloni al frente, Argentina busca la cuarta estrella de campeón del mundo, además, consecutiva, tras su victoria en Qatar 2022. La diáspora argentina en España ya pudo celebrar la victoria en La Cabaña Argentina, un restaurante de las parrillas más clásicas en pleno corazón de Madrid ya que está ubicado en el barrio de Las Letras.

Inaugurado en 1994, padre e hijo, Don Ovidio y Don Alejandro Fernández, son las manos detrás de las brasas encargadas de llevar a la mesa las mejores carnes, por lo que importan lomos y cortes argentinos cada semana envasados al vacío.

Lomo alto (izq.) y ensalada de quinoa, aguacate y tartar de atún (der.) / La cabaña argentina

De esta forma, podrá acompañar el emocionante partido con, por ejemplo, morcilla criolla de cebolla a la brasa, puerro confitado, pulpo al carbón, así como entraña de angus, medialuna de vacío o pollo de corral, por mencionar algunos de los jugosos platos.

Aunque el encuentro empezará a las 21:00 horas, se trata de esos restaurantes muy reconocidos entre los argentinos que viven en Madrid para sentarse y extender conversaciones con una buena copa, por lo que se recomienda reservar o, en su defecto, llegar temprano.

El Trébol de Príncipe de Vergara

Para una cena más ligera y un presupuesto más asequible, la cadena de pizzas y empanadas argentinas transmitirá el partido en su sede de Príncipe de Vergara, pero la primera vez que abrió sus puertas se remonta a 1983 en Calle Cruz, cuando todavía eran los primeros en preparar con la misma receta que al otro lado del océano Atlántico.

Ventanal en su sede en Príncipe de Vergara, donde los argentinos podrán ver el partido de este domingo / El Trébol 1983: pizzas y empanadas argentinas

Empezaron con pizzas y con el tiempo se sumaron las empanadas. Siete locales después, a la carta se ha sumado el fainá, un plato plano y delgado hecho con harina de garbanzos, agua, aceite de oliva, sal y pimienta con costra crujiente e interior cremoso, otro de esos platos originalmente italianos ampliamente adoptados en Argentina y Uruguay.

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También está el tradicional dulce de dos galletas unidas por un relleno dulce, conocido por todos como alfajor. Toma su nombre del árabe hispánico al-hasú, relleno en español, el cual suele ser dulce de leche y en el caso de El Trébol, recubierto de chocolate negro o blanco. Además, tienen tarta de chocolate y dulce de leche.