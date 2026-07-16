Vivienda y movilidad, los grandes temas que centrarán el cara a cara entre Maroto y López por las primarias del PSOE

Reyes Maroto y Enma López, hasta hace nada compañeras, serán rivales este jueves. Actuales número uno y dos, respectivamente, del Grupo Municipal Socialista, las dos precandidatas a la alcaldía de Madrid se enfrentarán en un debate para tratar de hacerse con la victoria en las primarias socialistas, que se votan el próximo domingo, antes de lanzarse a tratar de arrebatarle el cetro municipal a José Luis Martínez-Almeida (PP) en las elecciones municipales de 2027.

El cara a cara, propuesto el lunes por la propia Maroto, será una oportunidad para que ambas trasladen a la militancia y a los potenciales votantes sus propuestas y el modelo de ciudad al que aspiran. También para que López, que ha formado parte del equipo de la actual portavoz desde 2023 termine de desmarcarse de su compañera y presentar su proyecto particular para Madrid, tal y como reclamó Maroto el mismo lunes, cuando dijo que "Enma tendrá que explicar cuál es su proyecto y por qué ahora no comparte un proyecto que hasta hace una semana era también el suyo".

En nuevas declaraciones a los medios este miércoles, la todavía portavoz socialista en el Ayuntamiento adelantó los que serán los grandes temas que centrarán el debate, el cual afronta "con mucha tranquilidad" por "el trabajo hecho" y el "equipo" que le acompaña. Así, según Maroto, uno de los "ejes más importantes" del cara a cara serán las "propuestas para hacer frente a la especulación con la vivienda". Una temática, la de la vivienda, que no solo protagonizará el duelo entre ambas, sino que será también clave "para ganar las elecciones en el año 27", subrayó.

Dentro de esta problemática, una de las más acuciantes que sufre la ciudad de un tiempo a esta parte y que más quita el sueño a tantos y tantos madrileños, se abordarán cuestiones como la regulación de las viviendas de uso turístico o el blindaje del suelo municipal para construir vivienda pública asequible para jóvenes y familias. La otra gran pata del debate será la movilidad, materia en la que la también secretaria general del PSOE en la capital ha avanzado que presentará "alguna propuesta novedosa".

El enfrentamiento entre ambas supone el fin de una entente que se remontaba a 2023, cuando López, que había dirigido la campaña de Maroto y ocupado el número tres de su candidatura, pasó a ejercer como portavoz adjunta del grupo municipal. Reyes anunció en abril de 2026 su intención de repetir como candidata en 2027, pero el escenario cambió el pasado 25 de junio, cuando López comunicó por sorpresa que disputaría las primarias. La decisión, adoptada antes de que se aprobara el calendario interno, no gustó ni a Ferraz ni a la dirección regional ni, por su puesto, a la exministra, que no contaba con tener oposición interna.

Las dos formalizaron sus candidaturas el 3 de julio y superaron después el mínimo de 823 avales: Maroto obtuvo 1.376 apoyos válidos y López, 1.028. A partir de ahí, se endureció el cruce de reproches entre una y otra. Maroto acusó a su hasta entonces número dos de abandonar el proyecto común y actuar con "falta de lealtad"; mientras López defendió las primarias como un ejercicio de democracia y libertad. El cara a cara de este jueves será el último gran choque antes de la votación del domingo 19 y de la hipotética lucha contra Almeida.

El regidor popular afirmaba ayer que tiene "cierta curiosidad" por ver qué sucede en las primarias y cómo queda "recompuesto" el Grupo Municipal Socialista. Si gana Enma López, será "difícil entender" que Maroto siga siendo la portavoz, dijo el alcalde en declaraciones a los medios; mientras que, si lo hace Reyes, es poco probable que mantenga a "una desleal, como ha calificado a Enma". En todo caso, a quien "le corresponde la decisión es a los militantes del Partido Socialista de la ciudad de Madrid", afirmó un Almeida que considera que "hay que respetar las primarias".

Maroto: continuidad y un modelo basado en los derechos

Reyes Maroto se presenta como la candidata de la continuidad del proyecto iniciado en 2023. Frente a la sucesión de aspirantes que ha marcado al PSOE madrileño durante las últimas décadas, todos ellos con escaso éxito electoral, defiende que el partido no puede “empezar de cero cada cuatro años” y resume su propuesta en tres conceptos: “compromiso, constancia y confianza”. Su objetivo es consolidar el trabajo realizado en los barrios y construir una alternativa de mayorías alineada con las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.

En su modelo de ciudad, contrapone los derechos al negocio que atribuye al PP. La vivienda ocupa el centro de sus propuestas: declarar zonas tensionadas para contener los alquileres, blindar el suelo público y construir vivienda asequible en parcelas municipales. También plantea revisar los contratos de limpieza y reorganizar el servicio para que su calidad no dependa del código postal. A ello suma la defensa de los servicios públicos, la renaturalización de los barrios y una respuesta más ambiciosa ante la emergencia climática.

López: renovación, descentralización y conexión con los barrios

Enma López plantea las primarias como una oportunidad para abrir una nueva etapa y dar al PSOE el “nuevo impulso” que, en su opinión, necesita para volver a gobernar Madrid. Su candidatura apela a la militancia, al “madrileñismo” y a la movilización de los barrios con mayor abstención. Frente a la resignación acumulada después de 37 años sin un alcalde socialista, promete una política más cercana, emocional y pegada al territorio.

Su propuesta dibuja una ciudad más asequible, descentralizada y equilibrada entre distritos. En vivienda, apuesta por la construcción industrializada para acortar los plazos, la rehabilitación y la conservación permanente del patrimonio público, además de residencias asequibles para estudiantes y alternativas habitacionales con cuidados para las personas mayores. También propone contratos de limpieza más pequeños, más penalizaciones a las empresas incumplidoras y un mayor control desde las juntas de distrito. Su modelo se completa con una movilidad sostenible, mejores servicios públicos y una oferta cultural que llegue a todos los barrios.