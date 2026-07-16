EL TIEMPO
Verano fresco para los madrileños este viernes: la Aemet prevé que las máximas sigan por debajo de los 35ºC
Las temperaturas serán muy similares a las del jueves, pero la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) volverá a activar los avisos por calor este sábado
Si el viernes hace parte del fin de semana o no, depende de cada quién, de su trabajo, de sus planes. Este viernes en particular, hará una tarde perfecta para darle cierre a la semana en una terraza, un pic nic o la siesta que el calor de otros días han hecho imposible, con 34ºC como temperatura máxima y un sábado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica que volverá a sofocar a los madrileños.
Continúa el buen tiempo
En líneas generales las temperaturas mínimas estarán en descenso ligero y máximas con pocos cambios. Por supuesto, siempre hay excepciones, que en esta ocasión vienen a cuenta de Alcalá de Henares y Aranjuez con 36ºC de máxima, Getafe con 35ºC y Madrid centro junto a Navalcarnero con 34ºC.
Las mínimas llegarán al amanecer, sobre las 7:00 horas marcando 16ºC en Collado Villalba, 17ºC en Navalcarnero, 18ºC en Aranjuez, 19ºC en Alcalá de Henares y en Getafe, mientras que Madrid centro se acopla a la media equivalente a 20ºC.
Desde entonces, los termómetros irán subiendo lentamente alcanzando el punto de calor más alto en el rango entre las 16:00 y 18:00 horas. La madrugada rondará los 34ºC y la noche comenzará por debajo de los 30ºC, por lo que se augura otra noche de dormir bien antes de que regrese el bochorno.
Este sábado se acabará la tregua con máxima de 36ºC, que llevará a la Aemet a activar el aviso amarillo por calor. Todavía no se sabe si hará lo mismo el domingo, cuando prevé la máxima será de 35ºC, en un fin de semana con mínimas prácticamente iguales. El verdadero calor se hará notar a partir del martes y todavía más el miércoles con valores demasiado cerca a los 40ºC.
Cielos sin nubes y viento moderado
Los cielos permanecen despejados, sin posibilidad alguna de lluvia, ni este viernes ni, de hecho, el resto de la semana al menos hasta el miércoles. En este sentido, se vienen días en los que los madrileños pueden descartar mojarse y tendrán que recurrir a las duchas frías, piscinas y playas del pantano de San Juan para realmente refrescarse.
El tiempo seco vendrá acompañado de viento flojo de componente oeste al principio y al final del día, predominando el suroeste, de intensidad moderada durante las horas centrales. La mañana será la más fresca con viento de hasta 20km/h dirección suroeste. Por su parte, la tarde espera llegar a 15km/h componente oeste, que darán paso a los 10km/h de velocidad del final del día.
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