Piden televisión gratis en todos los hospitales públicos de Madrid para ver la final del Mundial

Más de 6.000 personas han firmado una petición en la plataforma change.org para pedir que la televisión sea gratuita en todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid y, así, permitir que sus pacientes vean el Mundial de fútbol, cuya final disputarán España y Argentina el domingo.

La impulsora de la iniciativa es Lola Martín, cuyo padre, de 86 años, está ingresado desde hace un mes en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, donde pagan 10 euros cada tres días para que pueda ver la televisión en su habitación, en coincidencia con la celebración del Mundial de fútbol.

"Mi padre es muy forofo del fútbol y este Mundial le ha tocado vivirlo en la cama de un hospital. Me da mucha pena que no pueda celebrar los goles de España como le gustaría y más aún pensar que haya gente por estos pasillos que ni siquiera puede seguir el Mundial, o lo que cada uno quiera ver, porque no lo puede pagar", ha explicado en un comunicado la promotora de la petición.

Lola Martín ha indicado en la nota que ellos pueden acompañar a su padre y procuran que no vea solo ningún partido, pero ha recordado que no todos los pacientes tienen esa posibilidad. "¿Qué pasa con las personas que no se lo pueden permitir? ¿Y con quienes no tienen familia que les haga compañía?", se ha preguntado antes de apuntar a que "hay gente muy sola a la que la televisión le serviría para entretenerse y sentirse algo mejor".

A través de la petición que abrió en change.org el pasado 4 de julio, Lola Martín reclama que la Comunidad de Madrid garantice televisión gratuita en todos los hospitales públicos antes de que acabe 2026. Sostiene que, durante un ingreso, la televisión puede ayudar a aliviar la soledad, distraerse y hacer más llevaderos los días en el hospital.

Recuerda que, en comunidades como Extremadura o la Comunidad Valenciana, la televisión ya es gratuita en todos los hospitales y pide que Madrid no se quede atrás. "El apoyo al equipo de España se demuestra celebrando los goles, pero también acordándonos de quienes en este país están encerrados en un hospital", señala en el texto de su petición.

La campaña se suma a decenas de peticiones creadas anteriormente en la plataforma para reclamar televisión gratuita en hospitales públicos. En una de ellas, una familiar dijo que su padre, de 92 años, estuvo ingresado "mirando al techo todo el día" y teniendo que pagar si quería ver la televisión.

Otra mujer recordó el caso de su madre, de 82 años, ingresada durante meses: "Poner un rato la tele para que les haga compañía y distraerse de la enfermedad no puede depender de los recursos que tenga cada uno".

Lola Martín ha aprovechado la atención que está generando el Mundial para recordar que hay pacientes ingresados que quieren ver los partidos. "Aprovechemos este momento de euforia para recordar a quienes pueden cambiar esto que quienes están ingresados también quieren ver la final", ha planteado. No obstante, ha pedido que si no lo cambian ahora, al menos, se comprometan a poner la televisión gratuita en todos los hospitales antes de acabar el año.

El partido en La Paz

Por otro lado, el Hospital Universitario La Paz, perteneciente a la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid, celebró junto a sus pacientes, familiares y profesionales la victoria de la selección española frente a Francia y su clasificación para la final del Mundial de Fútbol. El encuentro se proyectó en una pantalla gigante instalada en la plaza central del hospital dentro de la tercera edición de “Una Noche Mágica”, una iniciativa de humanización organizada por el centro hospitalario y la Asociación de Cirugía Pediátrica.

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Cerca de 500 personas entre pacientes pediátricos y adultos, acompañantes y profesionales pudieron seguir juntos una emocionante semifinal que ha finalizado con el pase de España a la final. La plaza se llenó de camisetas, banderas y mensajes de apoyo a la selección, convirtiéndose durante unas horas en un espacio de encuentro y celebración.