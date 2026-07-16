Reyes Maroto advierte contra "empezar de cero" y Enma López llama a "no resignarse" a ser terceros a tres días de las primarias del PSOE para Madrid

En un tono amable en el que la confrontación personal ha quedado a un lado y con propuestas en muchos casos coincidentes, Reyes Maroto y Enma López, las candidatas en las primarias del PSOE de Madrid que el próximo domingo dirimirán quién se enfrenta a José Luis Martínez-Almeida por la alcaldía de la capital en las elecciones municipales de mayo de 2027, han protagonizado hoy el que será único debate público que mantendrán antes de la votación. Sin grandes diferencias programáticas, prácticamente es en lo estratégico y en la capacidad de movilización que cada una de ellas pueda tener para un electorado que lleva 37 años sin dar su confianza mayoritaria a los socialistas en la capital.

No es extraño, por tanto, que en ello hayan centrado sus mensajes a la militancia hoy en un cara a cara en el que no ha habido reproches personales que sí han emergido durante la semana, en particular con las "formas" de López al anunciar su candidatura en vísperas del Comité Federal del PSOE, en lo que Maroto llegó a tachar de "deslealtad".

"Creo que ahora es el momento de dar otro paso al frente, con la misma lealtad hacia este partido, con la misma lealtad con que he tomado todas y cada una de las decisiones que he tomado, porque yo lo que quiero es que este partido crezca y es que los ciudadanos, vecinos y vecinas de Madrid dejen de sufrir una vida injusta, porque tiene remedio", ha afirmado López en lo que prácticamente ha sido la única alusión en la hora de debate a un asunto que ha venido sobrevolando el proceso hasta ahora.

Ha sido ella quien ha puesto sobre los atriles la cuestión de la movilización. Entre constantes referencias a la "ilusión" y al que es su lema de campaña, "Ya toca", la portavoz adjunta del Grupo Socialista Municipal ha apuntado a la diferencia de 200.000 votos para el PSOE entre las elecciones municipales de 2023 y las generales de ese mismo año, apenas dos meses después. "Hay 200.000 personas que confían en el Partido Socialista cuando votan a Pedro Sánchez, y 200.000 personas a las que no hemos conseguido todavía enamorar cuando les presentamos un proyecto municipal", ha señalado. "Quizá la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer en estas primarias es qué podemos hacer para conseguir llegar a toda esa gente a la que hasta ahora no hemos conseguido llegar".

Ha sido el momento en que su discurso ha sido más duro. "Es un hecho", ha proseguido tras recordar que de los 200.000 votos que perdió Más Madrid en 2023 el PSOE solo capitalizó 50.000 o que la abstención "ganó" aquellas elecciones en distritos como Usera o Puente de Vallecas. Entonces Maroto fue candidata y ella, directora de su campaña. "Vemos las encuestas y nos dicen lo mismo. Las últimas encuestas que tenemos nos dicen que el Partido Socialista iba a sacar entre 11 y 12 concejales, podemos estar por debajo de esta media. Y a mí me duele, porque creo que no es el lugar del Partido Socialista. El lugar del Partido Socialista no es estar en si somos segundos, o si somos terceros".

"Tenemos que ser capaces de coger toda esa potencia de la militancia y llevarla para abrir las puertas de Cibeles", ha asegurado. "No quiero resignarme con ser tercera, no quiero resignarme con los resultados electorales que nos dan ahora mismo las encuestas".

Frente a ello, Maroto ha reivindicado su labor a lo largo de los tres últimos años. "Yo recuerdo en el año 23, que eras mi directora de campaña", le ha dicho la portavoz del PSOE en el Pleno del Ayuntamiento a la portavoz adjunta "cómo nos enfrentábamos, probablemente, a las peores encuestas que tenía el Partido Socialista en la ciudad de Madrid, y conseguimos revertir una tendencia en la que, elección tras elección, el Partido Socialista perdía concejales". El PSOE subió entonces de 8 a 11 ediles pero continuó siendo tercera fuerza por debajo de Más Madrid. "Si en dos meses de campaña en el año 23 conseguimos crecer, en tres años y medio en los que hemos estado pateándonos Madrid podemos tocar la luna, llegar a Cibeles".

La exministra de Industria ha buscado en ese sentido dejar un mensaje nítido. "Madrid no se gana partiendo de cero cada cuatro años, eso lo sabemos muy bien", ha enfatizado. "Por eso, lo que tenemos que votar hoy es muy simple, volver a empezar o empezar a ganar".