Las noches calurosas no quitan tanto el sueño a los madrileños: pierden 30 horas al año, 12 menos que en Valencia o Málaga

Dormir del tirón durante el verano es cada vez más difícil, aunque el calor castiga menos el descanso en Madrid que en otras grandes ciudades españolas. Las altas temperaturas nocturnas hacen que los madrileños pierdan unas 30 horas de sueño al año, según el último estudio del grupo de científicos y comunicadores de Climate Central. Aunque la cifra equivale a casi cuatro noches completas de descanso, Madrid es la ciudad española menos afectada entre las incluidas en el análisis y se sitúa claramente por debajo de Valencia, donde la pérdida alcanza las 42 horas anuales.

La diferencia también es notable respecto a las otras cinco grandes urbes españolas analizadas. Los malagueños pierden alrededor de 41 horas de sueño al año por el calor; los sevillanos, 40; los barceloneses, 39, y los zaragozanos, 34. Madrid registra, por tanto, 12 horas menos que Valencia, 11 menos que Málaga y nueve menos que Barcelona, aunque el estudio advierte de que las noches cálidas están deteriorando el descanso en todas las ciudades examinadas.

El estudio analiza la evolución de las temperaturas nocturnas en 1.338 grandes ciudades con más de 500.000 habitantes de todo el mundo entre 1970 y 2025 y relaciona el calor con las alteraciones del sueño. Sus autores compararon las temperaturas observadas con las que se habrían producido en un escenario sin calentamiento provocado por la actividad humana. Según sus cálculos, el cambio climático explica directamente hasta el 16% de las horas de descanso perdidas en las ciudades españolas estudiadas.

El análisis indica que el calor nocturno hizo perder 56 horas de sueño a una persona promedio entre 2020 y 2025, con los niveles más altos atribuidos al cambio climático en Oriente Medio.

La situación de Madrid, aunque menos desfavorable que la de las ciudades mediterráneas, no queda al margen del problema. El efecto de isla de calor urbana, provocado por la acumulación de temperatura en el asfalto, los edificios y otras superficies, dificulta que la capital se enfríe durante la madrugada. El impacto es especialmente acusado en los barrios densamente urbanizados, con menos zonas verdes y viviendas peor aisladas.

El calor nocturno impide que el organismo reduzca adecuadamente su temperatura y dificulta tanto conciliar el sueño como mantener un descanso reparador. La falta continuada de sueño puede provocar fatiga, irritabilidad, pérdida de concentración y problemas de memoria, además de elevar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes y trastornos de salud mental.

Descripción sobre las horas de sueño perdidas en España por el calor nocturno.

Grupos con más riesgo

Los efectos tampoco se reparten de manera uniforme. Las personas mayores, los niños, las mujeres embarazadas y los hogares con menos recursos son los más vulnerables. En muchas viviendas no hay aire acondicionado o sus residentes no pueden asumir el coste de mantenerlo encendido durante toda la noche. Aunque Madrid aparece como la ciudad española donde el calor roba menos horas de sueño, el informe alerta de que el fenómeno seguirá creciendo a medida que las noches extremas sean más frecuentes e intensas.

El aire acondicionado puede ayudar a las personas a afrontar las noches calurosas, y se utiliza ampliamente en todo Oriente Medio, donde se encuentran varias ciudades muy afectadas en este análisis.

Sin embargo, la cantidad mundial de viviendas con aire acondicionado sigue siendo limitada (un 35% de los hogares en 2021). Algunas investigaciones muestran que el acceso al aire acondicionado está fuertemente asociado a los ingresos y sigue siendo muy desigual en muchos países cálidos, incluyendo partes del sur de Asia y África.

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Climate Central apunta que el aire acondicionado puede ayudar a proteger a las personas de las noches calurosas, pero el acceso al enfriamiento suele depender de los ingresos, y las altas temperaturas todavía pueden reducir el sueño cuando hay enfriamiento disponible.