Madrid acusa al Gobierno de usar a la Guardia Civil para promover un boicot contra Ayuso y pide explicaciones "urgentemente"

Nuevo enfrentamiento institucional entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha emitido un comunicado en el que exige explicaciones "urgentemente" en torno a la existencia de un presunto boicot instigado desde la Dirección de la Guardia Civil contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en los actos del Dos de Mayo de 2025.

La nota lanzada por Sol se refiere a la información publicada hoy por el diario ABC según la cual, el Mando de Operaciones (MOPS) del instituto armado, Luis Castillo del Ruano, transmitió una orden de la directora general, Mercedes González, al jefe de la Guardia Civil en Madrid, Fernando Mora, para que no acudiera al acto institucional del día de la región de 2025. La instrucción se dio en un contexto de particular hostilidad entre ambas administraciones, en el año en que el Ministerio de Defensa decidió que el Ejército no participara en el desfile cívico militar que tradicionalmente presidía Ayuso en esa fecha.

"Es inaudito y de extrema gravedad que nuevamente quede probado que el Gobierno utiliza las instituciones y coacciona a funcionarios en este caso, un alto mando del Instituto Armado, con el objetivo de dañar a una rival política y boicotear el día más importante para la Comunidad de Madrid, el Dos de Mayo", expresa la Comunidad de Madrid en su comunicado. "Una institución como la Guardia Civil no puede ser utilizada espuriamente desde el Gobierno central para intentar dañar y desprestigiar a los adversarios políticos".

Desde Sol se entiende la orden transmitida al general Mora como "un ataque frontal" a la democracia y se señala directamente a Pedro Sánchez. El movimiento, apuntan, "forma parte de la operación de Estado del presidente del Gobierno contra la presidenta de la Comunidad de Madrid que venimos denunciando desde hace mucho tiempo".

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El comunicado concluye con una afirmación de respaldo de la Comunidad de Madrid a la benemérita, "una institución tan querida por todos los españoles" y una apelación a la oposición regional. "Este Gobierno también espera una declaración por parte de los grupos políticos con representación de la Asamblea de Madrid condenando este escándalo", se asegura.