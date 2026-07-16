Josep Borrell, protagonista este sábado en 'Un café en las alturas'

Tras la entrevista la semana pasada con el jurista y exjuez Baltasar Garzón, que acaba de publicar el libro La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia (Planeta), llega el turno este sábado en Un café en las alturas para Josep Borrell, actual presidente del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB).

Su dilatada trayectoria política en España y Europa lo ha llevado a ser presidente del Parlamento Europeo, vicepresidente de la Comisión Europea y Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, además de ministro de Exteriores y Obras Públicas, y secretario de Estado de Hacienda en el Gobierno de España.

Borrell analizará el lugar a que ha quedado relegada la Unión Europea en el tablero geopolítico actual, valorará la necesidad de invertir en defensa en un escenario en el que los países europeos pierden el paraguas de protección militar brindado por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial y dará su opinión sobre conflictos como el que enfrenta a Rusia y Ucrania en Europa del Este, y a Israel con los palestinos de Gaza en Oriente Próximo.

En clave nacional, el distanciamiento del PSOE y el PP, los pactos entre los populares y Vox para conformar gobiernos autonómicos, la situación en Cataluña tras los años del procés, la financiación singular y la necesidad de contar con unos presupuestos generales del Estado son algunos de los asuntos que se abordarán en Un café en las alturas.

Junto a Josep Borrell se rememorarán algunos de los momentos más importantes de la historia reciente de España, sin olvidar que él ganó las primarias del PSOE, partido del que es militante, en 1998 enfrentándose al aparato, que tenía a Joaquín Almunia como candidato, y que en 1999 él terminó apartándose de la carrera hacia la presidencia del Gobierno en España.

Baltasar Garzón

Esta entrevista, que se publicará en todos los medios de información general de Prensa Ibérica, sucede a la realizada el pasado sábado al jurista y exjuez Baltasar Garzón en la que señaló que “hay procedimientos judiciales que no tienen una explicación razonable para la ciudadanía, hay una instrumentalización del derecho con unos fines políticos, mediáticos, económicos o internos, una especie de luchas corporativas dentro de la propia judicatura”. “Es un fenómeno real y negarlo es como querer tapar el sol con el dedo”, apostilló.

Y denunció, en esta línea, que “se utilizan instrumentos que no son el debate político sino una vía que pasa por los tribunales, y los tribunales se convierten en actores protagónicos del debate político”. Y, señalando a los partidos de derechas, puso como ejemplo el caso de Begoña Gómez: “Hay procedimientos como los que se refieren a la mujer del presidente del Gobierno que no son comprensibles en algunas medidas restrictivas de derechos, no se pueden adoptar medidas alegremente sin calibrar las consecuencias colaterales que se pueden producir para toda la sociedad”. Y apuntó ahí hacia la derecha: “y cuando se produce ese desequilibrio y normalmente va dirigido en un segmento concreto que, además, corre parejo a todo el discurso político de un partido que en España se ha visto que es el Partido Popular y Vox, que cuando no tienen suficiente en el Parlamento se van a los tribunales, y de los tribunales se van a la comisión de investigación pertinente, y de la comisión pertinente se van y presentan querellas, ¡es un círculo vicioso muy peligroso!”. Y añadió: “En España no hay ni una sola razón para hablar de falta de independencia de los jueces. Si los jueces no tienen independencia es porque no quieren”.

Garzón se mostró convencido de que el caso Begoña Gómez no habría llegado nunca tan lejos si no fuese la mujer del presidente del Gobierno y aseguró que “hay una inquina específica con Pedro Sánchez y la forma en que accedió al poder a través de una moción de censura, que es un mecanismo constitucional”. E ironizó en relación a algunas medidas preventivas tomadas en este caso: “¿alguien piensa en España, sea de la ideología que sea, que la mujer del presidente, en un acto de la OTAN, va a irse a través del Kurdistán a Irak, Irán o Afganistán? ¡por favor!”

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En La democracia amenazada, Baltasar Garzón denuncia que algunos jueces y fiscales “han protagonizado un auténtico festín caníbal” y que “el plato fuerte ha sido la aniquilación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz”. Señaló Garzón en esta conversación, en relación a la sentencia, que hay “dos magistradas del mismo tribunal, que apelan a la inconsistencia y contradicción de los indicios respecto a los hechos probados, y yo me sumo a esa línea de crítica procesal”.