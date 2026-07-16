Un incendio forestal en Lozoyuela obliga a cortar la A-1 y moviliza a los bomberos de la Comunidad de Madrid
En la zona se activa el nivel 1 del Infoma
Un incendio forestal declarado este jueves en Lozoyuela ha obligado a cortar la autovía A-1 en sentido Burgos a la altura del kilómetro 69. La Dirección General de Tráfico ha pedido a los conductores que extremen la precaución al circular por la zona.
Por ello, la Comunidad de Madrid ha activado la Situación Operativa 1 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales (INFOMA 2026) ante la evolución del fuego, declarado en este municipio de la Sierra Norte.
En las tareas de extinción trabajan diez dotaciones terrestres y seis medios aéreos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y de los Bomberos Forestales regionales.
En los trabajos participan también los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, que colaboran con los equipos de emergencia desplegados para tratar de frenar el avance de las llamas.
Por el momento, las autoridades no han informado de la superficie afectada, el posible origen del incendio ni de la existencia de personas o viviendas amenazadas. Tampoco se ha comunicado que haya sido necesario realizar evacuaciones.
La activación se produce en plena época de peligro alto de incendios forestales, que en la Comunidad de Madrid se extiende desde el 15 de junio hasta el 30 de septiembre. El Plan INFOMA permanece operativo durante todo el año, aunque en este periodo se refuerzan las labores de vigilancia y extinción.
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