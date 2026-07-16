Este es el hotel de Madrid que se convertirá en el escenario de un exclusivo concierto de Disney: disfruta de las canciones de amor más icónicas a la luz de las velas

Miles de velas iluminan el escenario, un ambiente mágico y único inunda el espacio, hasta que un violín rompe el silencio... la icónica melodía de 'Un Mundo Ideal' se proyecta en todos los rincones del auditorio y traslada a los asistentes al más lejano Ágrabah donde, sobre una alfombra mágica, Aladdín y Jasmine confesaban su amor.

La canción "Un mundo ideal" fue compuesta por el estadounidense Alan Menken / Pinterest

Esto es lo que cientos de fans de Disney podrán vivir próximamente en Madrid gracias al regreso de Candlelight a la capital. Con este nuevo tributo dedicado a las canciones de amor más icónicas de la que ya es una de las empresas de entretenimiento más grandes del mundo, Candlelight busca demostrar que la emoción de la infancia también puede escucharse.

Para ello, la empresa ha tomado como sede del concierto uno de los hoteles de lujo más icónicos de Madrid, que, a pocos minutos desde la Puerta del Sol, promete contribuir a crear "una experiencia mágica" incluso mejor que la que podría conjurar el hada madrina de Cenicienta con su "Bibbidi-Bobbidi-Boo".

Hotel Four Seasons de Madrid: escenario de las mejores historias de amor

Hablamos del Hotel Four Seasons de Madrid, que una vez más se convierte en el escenario de este tributo organizado por Candlelight y que, en sus precisos salones principales y espacios históricos, dará cabida a las mejores historias de amor de las películas de Disney.

El Hotel Four Season de Madrid / Candlelight

Sin embargo, y aunque hoy es uno de los hoteles de lujo más emblemáticos de la capital, la realidad es que no siempre tuvo esta función. En el siglo XX, este terreno del centro de la capital estuvo conformado por siete edificios históricos que terminarían por convertirse en las sedes de algunos de los bancos más importantes de España.

El tributo promete "una experiencia romántica que captura el amor en cada nota" / Disney Latino

Aunque quedaron desocupados en el siglo XXI, no sería hasta 2020 tras la unión y rehabilitación de estos siete edificios, que finalmente se inauguraría el conocido como Four Seasons Hotel. Este no tardó en consolidarse como uno de los alojamientos más exclusivos y demandados de la ciudad, conocido por contar con el spa más grande de Madrid en su planta superior y un museo secreto en el que más de 1.500 obras nacionales conviven con obras modernas.

La preventa ya está disponible en la página oficial de Fever y tendrá lugar el 23 de julio a las 10:00 horas / Fever

Desde 'La Sirenita' hasta 'Coco'

El programa del concierto, que promete agrupar "las mejores canciones de amor", recorrerá las películas más clásicas de Disney como 'La Sirenita' y su icónico 'Besa a la chica', hasta películas más modernas como 'Coco' o 'Encantada'. Aunque el programa completo buscará sorprender a los asistentes, desde la organización han confirmado que los fans podrán escuchar algunas de las piezas de las películas de 'Hércules', 'Aladdín', 'El Rey León' o 'La Bella y la Bestia'.

El programa incluirá canciones de películas clásicas como 'Besa a la chica' de 'La Sirenita' / e.cartelera

¿Cómo conseguir las entradas?

Las entradas aún no están disponibles para su compra, pero desde la página web de Fever se ha puesto a disposición de los fans un formulario de inscripción para la preventa que comenzará el 23 de julio a las 10:00 horas. El concierto tendrá una duración aproximada de una hora, y desde la organización animan a los asistentes a acudir con un estilo de vestimenta "elegante, fantasioso o inspirado en su momento de Disney favorito".