FÚTBOL
El Getafe CF se hace con la cesión del lateral derecho español Andrés García
El equipo madrileño destacó futbolista valenciano que sobresale "por su capacidad para incorporarse al ataque, su seguridad defensiva y su fortaleza en el juego aéreo"
EP
El Getafe CF anunció este jueves un acuerdo con el Aston Villa FC inglés para hacerse con la cesión hasta el próximo 30 de junio de 2027 del lateral derecho español Andrés García, un nuevo refuerzo para el equipo 'azulón' que esta próxima temporada afrontará tres competiciones.
El futbolista valenciano, de 23 años, jugó en el Juvenil del Levante UD, donde debutó con el primer equipo el 3 de enero de 2023 en un partido de Copa del Rey precisamente frente al Getafe CF. El conjunto 'granota' le cedió en enero de 2025 al equipo de la Premier League que entrena el español Unai Emery, con el que ha disputado 18 partidos.
El equipo madrileño destacó de Andrés García, que fue internacional con la Sub-21, que es un "lateral de largo recorrido" y que sobresale "por su capacidad para incorporarse al ataque, su seguridad defensiva y su fortaleza en el juego aéreo". "El Getafe CF da la bienvenida a Andrés García y le desea muchos éxitos en esta nueva etapa como 'azulón'", añadió.
- La piscina natural a una hora y media de Madrid perfecta para escapar del calor: agua cristalina, senderos y entrada gratuita
- Dónde ver la final del Mundial 2026 en Madrid: el Movistar Arena abrirá gratis para 15.000 aficionados
- Huelga de Renfe el 15 de julio en Madrid: servicios mínimos, trenes afectados y qué opciones tienes si viajas ese día
- Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
- La única sala de cine en Madrid donde se puede ver 'La Odisea' con la calidad que concibió Nolan: está en Chamberí
- Un nuevo museo subterráneo se prepara para abrir en Madrid: el corredor real construido en 1809 que llevaba a la Casa de Campo y que José Bonaparte nunca llegó a utilizar
- Un incendio en una vivienda de Canillas deja 17 atendidos y siete hospitalizados leves por inhalación de humo
- Madrid instalará una segunda pantalla en Colón para ampliar el aforo durante la final del Mundial